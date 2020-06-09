قلم جاف: المقامة الدستورية الهندية

بقلم: الوليد فرج

حدثنا (ناريندرا دامودارداس مودي) قال : أوَ ليس عندكم أول ما يتلقاه الطلبة و الطالبات في مدراس الحقوق والكليات، من المبادئ و الأساسيات،مبدأ سلم تدرج القوانين و التشريعات،و يلقنون أن الدستور يأتي في هذا السلم في أعلى الدرجات،بعد أن تستنفذ إجراءات المصادقة البرلمانية على الاتفاقيات، فما بالكم كأن دساتيركم تكتب في المقاهي و على قارعة الطرقات.

فالدستور هو أسمى القوانين باعتباره شريعة الدولة و ينظم فيها السلطات ، وضامن مبادئها و حامي الحقوق و الحريات .

يبقى الدستور حبرا على وُرَيْقات ، وقد يكون أغلى منه الحبر الذي كتب به ولو أرقت فيه محبرات ، فمهما تضمن من مثاليات ، و حوى من حقوق و ضمانات ، وسن للرقابة بشتى أصنافها من آليات ، و تغنت بنوده بالحريات ، ما لم يُسن فيه طرق لنفاذ أحكامه و لها شرّع الإجراءات .

لكم في دستور الهند العظيم عبدة الأبقار و الجاموسات الحكم و العضات ، فبعد أن أتى بترسانة من ستة صفحات عنونها : باب الحقوق الأساسية ، أتى بآلية لحماية تنفيذه إذ نص صراحة :

(الحق في سبل الانتصاف الدستورية :

سبل الانتصاف لتطبيق الحقوق الممنوحة بموجب هذا الباب :

1 -إن الحق مضمون لتحريك ودفع المحكمة العليا من خلال إجراءات ملائمة لتطبيق الحقوق التي يمنحها هذا الباب.

2 -يكون للمحكمة العليا سلطة إصدار توجيهات أو أوامر، بما في ذلك أوامر الاستدعاء على شكل أمر بالمثول أمام المحكمة أو الأمر الحتمي الإلزامي أو الحظر أو مذكرة تبرير مصدر السلطة أو تحويل الدعوى، أيها قد يعتبر الأنسب، من أجل تطبيق أي من الحقوق المخولة بموجب هذا الباب.) .

بعد هذه الضمانة القضائية ، التي منحها الدستور الهندي للشعب الهندي ، لحماية حقوقه ، تهيبنا سرد تفاصيل الحقوق ، خوفا من أن يرجمكم الشعب.