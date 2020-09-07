قلم جاف: المزايدات التافهة

بقلم: الوليد فرج

لعل الكارثة الصامتة ،للفيضانات الأخيرة ، التي حلت بدولة السودان الشقيق ، و التناول الإعلامي لها و تزامنت مع بعض الأحداث الداخلية المتتالية ذات البعد الوطني في الجزائر ، مع شبهة الجريمة التي حامت حولها ، وآخرها كارثة التسرب النفطي بمنطقة البعاج بضواحي واد سوف والتي تبعها حريق مهول ، جعل الشارع الجزائر ، الذي من مبادئه التعاطف الإنساني مع الكل ، منشغلا عن الأحداث الخارجية.

إن المزايدات حول عدم تعاطف الشعب الجزائري مع الشعب السوداني الشقيق ، بالقدر الذي تعاطف به مع الشعب اللبناني ، الذي خصه بكم هائل من المساندة إبان كارثة التفجير الأخير ، يعتبر مجرد هراء فارغ ، من مجموعة فسابكة متبطلين ، فالباحث في العلاقات التاريخية الجزائرية السودانية الشعبية أو الرسمية في شتى الصعد ، يجد عنوانها ملحمة أم درمان الشهير ، والاستقبال الباذخ الذي وفرته الخرطوم لجيوش الجزائريين الذين نزلوا في أم درمان ، مزال عالقا في الأذهان ويبقى محطة تاريخية حفظت بها السودان عز الجزائر ، لن ينساه الشعب الجزائري ، فالقصة يومها تعدت جلدا منفوخا إلى اعتداء شقيق على شقيقه.

فلا داعي للمزايدات الفارغة ، واهتموا بما هو أهم فنوفمبر على الأبواب .