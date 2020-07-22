قلم جاف: الماينبغيات ..

بقلم: الوليد فرج

المفارقة أننا نفعل الشيئ ، ونرجع نرفع عقيرتنا نشكو من آثاره ،رغم علمنا بها العجب نصب البنزين على النار ، ونشكو استعار لهبها و تطاير شررها .

إن المتأمل في واقع أيامنا ، ونحن نعيش هذا الوباء بكل ما فيه من جبروت ، يكتشف تفاهة عقولنا بسهولة ، رغم الإجماع على ان تجاوز هذه المحنة بأقل الأضرار لن يكون إلا بالاحترام الصارم لتدابير الوقاية وعلى رأسها الاحتباس المنزلي ، هذا التدبير الذي لا ننكر قساوته على النفس ، غير أن هذه القساوة إذا قيست مع الوجع الذي سرده الراجعون من الموت ممن أصيبوا بهذا الفيروس ، أو ألم الفقد حين نسمع أن الضحايا يودعون في صدع من الأرض لتوضع فوقهم كومة التراب بعد أن يرشون برطل من الجير ، دون مراسيم جنازة ، يكفي لرجوع عقل مجنون .

إن المنصت لخطاب الشارع ، لا يسمع إلا (ما ينبغيات) طويلة عريضة تتقاذفها السن الجميع ، فالكل يعرف ما يجب أن يكون عليه حاله ، وما ينبغي أن تكون عليه سلوكاته ، والكل يعرف موجبات التعايش مع هذا الوضع الخطر ، و تدابير الوقاية التي دونها موته و موت غيره ، إلا أن التهور هو السيد في شوارعنا ، فمازالت تعج بالناس المجتمعين على أرصفة الطرقات دون أدنى احترازات و لا تدابير وقاية ، كأن هذا الفيروس له طاقة جذب يتصيد بها ضحاياه إن حياتنا اليوم صارت تتعاوم في فراغ الماينبغيات التافهة ، المؤدية إلى التهور القاتل .

إن الماينبغي اليوم سهل رغم ثقل وطأته على النفس ، فيكفي أن يلتزم الواحد بيته ، يكفي أن نتباعد قليلا ، يكفي أن نرتدي كِمامة.

يكفي من الماينبغيات الجوفاء الرعناء ، التي يتشدق بها الكل و يخترقها الكل ، والتي صارت تدعو إلى تنفيذها بالعنف الشرعي الصارم ، وإلا لن يكتفي منا الفيروس إلا حينما يكتفي الدود من جذع الشجرة .