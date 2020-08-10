قلم جاف: اللقاح غير فعّال

الوليد فرج

في الوقت الذي تجاوزت فيه آلة الموت كوفيدا 19 ، حصد أكثر من 700 ألف ضحية ، و عدد الإصابات تجاوز عتبة تسعة عشر مليون إصابة عبر العالم ، بدأت خيوط الأمل تلوح مع إعلان بعض المختبرات العالمية ، في الوصول إلى لقاح لهذا الفيروس الفتاك .

حتى خرج علينا السيد : انتوني فاوتشي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية ، بإعلان مخيب للآمال ، بأن اللقاح الذي وسوف يوجه لهذا الوباء لن يكون فعالا إلا نسبة 50% إلى 60 % ، مرجعا الوضع إلى مربع البداية . مما يستوجب الاستمرار في الالتزام بتدابير الوقاية و الاحتراز ، لا سيما ارتداء الكِمامة ، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي و الحجر المنزلي .

إن التدابير الأخيرة ، في فتح بعض الفضاءات ، و تخفيف توقيت الاحتباس المنزلي ، و فتح الحركة بين الولايات التي تشهد نشاطا وبائيا ، كأنها جاءت وليدة لطمأنينة الوصول للقاح .

لذا رأينا أنها مستعجلة ، غرضها التنفيس عن انقباض اجتماعي قد تكون فاتورته باهضة ، بعد تصريح هذا الخبير الذي لا نظنه مجرد قول متشائم ، لذا ندعو مجددا إلى مراجعة هذه القرارات .