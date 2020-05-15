قلم جاف: القنصل الأرعن ..

بقلم: الوليد فرج



ينزل الدبلوماسي كسفير أو قنصل أو مبتعث ، ضيفا على أرض غيره ، يمثل دولته و يرعى جاليته ، تحكم إقامته أعراف دبلوماسية ، و تحميه قوانين دولية صارمة ، حتى أن القانون اعتبر مقرات السفارات و القنصليات و البعثات الدبلوماسية امتداد لإقليم الدولة وما يقع بداخلها يتحكمه قوانين الدولة التابعة لها وهذا حماية لحرمتها لها من أي تدخل .

والدبلوماسي الحذق قبل أن ينزل في دولة ، عليه أن يعرف طبيعة العلاقات التاريخية بينها و بين دولته ، و مركزية و وزنها الدبلوماسي إقليميا و عالميا ، و الخصائص و الملامح العامة للشخصية الجمعية و يجمع كل ما يفيده عن طبيعة المجتمع و ثقافته ليتمكن من ممارسة مهامه التي تعتبر فنا في إدارة العلاقة البينية بأسلوب حضاريا في إطار ما يختمر من تفاعلات و أنشطة و علاقات و ارتباطات بين الشعبين وما ينجم عنه من احتكاك و تفاعل . يجب إدارته بأسلوب حضاري مؤسس على أصول الأدب و اللباقة فالدبلوماسي كما يقولون هو مبعوث حضارة إلى حضارة .

بعد هذا نقول للسفير المغربي نحن اليوم في عصر الرقمية و آن الأوان للعقلاء المغاربة أن يبعثوا جيلا عقلانيا منعتقا من السلال القذرة للأفكار البائدة المهترئة للمخزن المغربي و ينزعوا إلى العقل و يراجعوا أخلاق حسن الجيرة و الأخوة و الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين .

إن ما افتراه هذا القنصل الفاشل الذي لا يمثل الشعب المغربي يبقى يعكس الفشل الذريع في أداء مهامه ، لا أعرف خلفية تصريحه غير أنني أكاد أجزم أنها بسبب احتجاج جاليته التي أظنها تريد مغادرة الجزائر ، بمناسبة اقتراب العيد ولم تجد سبيلا لذلك ، غير الاحتجاج لدى ممثلهم الدبلوماسي الذي راح يعزف على وتر قذر يستدر عطفا مشوها من مهج شباب مغربي الذي جاء إليه باحثا عن طريقة للرجوع للأهل ..فلم يجد هذا القنصل إلا الجنوح إلى مرافئ الخبث الدنيء .

وأن قلت لك لقد كنت قبل هذا دبلوماسيا لطيفا لولا هذه السقطة ، فاعلم أنني أقولها لك فقط كي أنحني لالتقاط حجر . على حد قول برنارد شو .

احترم نفسك و إن كنت بأرض عدو ، فالدبلوماسية التقليدية ولّت و اليوم هي دبلوماسية تؤسس رأسا على القوة العسكرية (عد رجالك و اسقي الماء)

