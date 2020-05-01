قلم جاف: الفكاهة ليست تفاهة

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عن الوسط الجزائرية 47

بقلم: الوليد فرج
لعل ما نعيشه اليوم من انحدار أخلاقي وانكسار في المثل تمظهر في بعض البرامج التلفزية التي تبحث عن التفكه و الانبساط و المزاح الذي تنزع إليه النفس بين الحين والآخر باحثة عن انشراح أو تنفيس لتخفيف عبء الحياة و فك الضغط النفسي التراكمات اليوم و ثقلها.
لعل دمغ هذه البرامج ، ببرامج الرداءة ماهو إلا انعكاس للواقع الذي يتعاوم في ضحل التفاهة واحتراف السخف و التبسط و النزوح إلى رديء التداولات و الإمعان في التهريج و التسقط.
إن الإعلام بشتى أنواعه وأساليبه عليه أن يتلقى السلوكات الإجتماعية و يعيد معالجتها و تثقيف اعوجاجها و التصدي للردئ منها بطرق بعيدة عن الضدية ، و يبقى من اخطر وأصعب أساليب التعبير هو أسلوب السخرية لما يتمتع به من ذكاء في قلب المعاني و قدرة على الاستقطاب لما فيه من تفكه .. والسخرية النقدية لا. تعني التسقط و الجياحة، بل هي رسائل نقدية او تربوية في قوالب فكاهية في الغالب تسخر من سلوك أو تمرر رسالة في كنايات ساخرة ولك في بيرنارد شو مدرسة.

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