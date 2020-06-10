قلم جاف: الغرق بين ملكة تايلندا و مليكة بن دودة

بقلم: الوليد فرج

كتب فيما كتب سابقا ، أن الرئيس يزدان حكمه ، و تقوى شكوته بقلم كاتب فذ ، جزل اللفظ قوي المعنى ، و لسان ناطق باسمه ضليع مفوه ، فمن لا يعرفه أو يراه ، يراه في كلام خطبائه و حروف كتابه .

بعد أن انتشرت تلكم المراسلة الصادرة عن وزارة الثقافة التي خاطبت فيها الوزيرةُ ، سيدةً من أبناء حقل الثقافة ، حيث تدعوها إلى نشاط إقامي ، وكما جرت العادات أن الفضيحة يُقيِّض لها الشيطان كل أقماره الاصطناعية ، فانتشرت تلك المراسلة ، انتشار النار في الهشيم ، التي لا ينزل وصفها عن مجزرة في اللغة ، حيث وصلت السخرية بنا إلى ما وراء الحدود ، و للملمت الفضيحة وهي في بدايتها طلبت من صديق أن ينبه الوزارة لهذه الكارثة التي سوف تصل إلى مسامع شعوب المايا ، فضحك وهو الذي من النادر أن يتبسم و قال :

في عام 1880 ماتت ملكة تايلندا غرقا بعد أن انقلب قاربها أمام أعين حراسها الذين لم يجرؤوا على إنقاذها وبقوا يتفرجون عليها وهي تموت غرقا لأن القانون كان يقول : إن لمس الملكة عقوبته الإعدام .

و مليكتنا المثقفة اختارت أعوانا الظاهر أنهم يحاولون إغراقها فيداها أوكتا و فوها نفخ . ولن استطيع مد يدي لإنقاذها لأن قيل أنها تعتبر الثائرة مدللة النظام و يحظر الاقتراب منها .

أما أنا فلن أكون ذلك الغزال الجبان الذي تتجاوز سرعته 90 كلم/سا و يصطاده أسد لا تتجاوز سرعته 50 كلم/سا ، لا لشيء سوى لأن الخوف تملكه فلم يجد استغلال مقدراته .