قلم جاف: الشابة خيرة

بقلم: الوليد فرج

على حد قول أحمد أمين إذا تساقطت أوراق شجرة السياسة فما على باقي أوراق الأشجار الأخرى إلا التساقط ترتبط جذور أشجار الحياة بكل أنواعها ارتباط وجود بشجرة السياسة ، و في الغالب ترتبط ارتباطا وظيفيا فيما بينها ، فإذا حل الخريف على شجرة السياسة تساقطت أوراق جميع الأشجار المشكلة لغابة المجتمع .

تداول رواد مواقع شبكات التواصل الاجتماعي خبر برنامج أزمعت قناة تلفزية على نفثه تحت اسم سيرة و مسيرة تقدمه المسماة الشابة خيرة ، مغنية ملاهي سابقة ، كأن الخبر صدم بعضهم ، متناسين أن الحضيض و المستوى المتدني الذي تتعاوم فيه جل البرامج لا يقل ضحالة عما سوف تقدمه خيرة ، ولو طبق القانون لما بقيت قناة تلفزية تشوش عنا الأثير .

الصحفي الذي يخرج علينا كل يوم يتطاول و يُعقِّب و ينقض ويرفض أوامر القضاء ، هو متهم بجنحة التقليل من شأن الأوامر القضائية ، الشابة خيرة أولى منه بالشاشة والصحفي الذي يخرج عنا كل يوم يتشدق علينا بمونولوغ تافه مفضوح مدعيا الموضوعية و الدعوة إليها ، متطاولا على كل من يعارض أسياد نعمته ، وهو الذي سطا على حقوق غيره ، الشابة خيرة أولى منه بالشاشة .

والصحفي الذي قال يوما أن (الحاضنات) من حقهن هذه الوزارة فهن و أطفالهن بحاجة إلى رعاية أفضل ، الشابة و خيرة أولى منها بالشاشة الصحفي الذي ينفث معلومات مغلوطة برطانة سمجة لا أساس لها من الصحة و يناقش مواضيعا بسطحية تافهة ، الشابة خيرة أولى منه بالشاشة .

دعوا الشابة خيرة وبرنامجها ، فمن ديسكو مغراب الى ديسكو آخر، قد تحقق خيرة نجاحا لن تحققوه بتفاهاتكم ، فما نحن إلا في ديسكو و ملهى كبير ، وأنتم عمداء عصر الرداءة و مرتزقته .