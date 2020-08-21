قلم جاف: الذي فات لم يمت

بقلم: الوليد فرج

مخاض التحول الديمقراطي ، غالبا ما يكون عسيرا ، بسبب تدافع قوى متغايرة ، تروم إلى الوصول إلى السلطة، منتهزة الغضب الشعبي المتجسد في ثورات بيضاء ، يجسدها و يفجرها المجتمع المدني.

تبدأ هوامش الثورات ، تكتظ بالمتفرجين ، من الوصوليين و أصحاب الأطماع السياسية ، من أولئك المستفيدين من النظام السابق ، ينتهزون الفرصة للوثوب على مكاسب الثورة التي لفضتهم و كفرت بهم ، و في الغالب يكون الحياء السياسي منخفضا جدا عند هؤلاء ، فيتجدد أسلوبهم و خططهم كلما سمحت لهم الفرصة للظهور .

إن ثبات المبدأ الثوري الذي يروم إلى الانتقال الديمقراطي يتسم بالجذرية ، و البحث عن التغيير الكلي الأساسي ، فمن غير المحتمل قبوله بفواعل سابقة شاركت النظام الفاسد ، في حكمه و لعقت من موائد .

إن التعويل على تأسيس تحول ديمقراطي ينطلق من عمق الشعب لا يتخيل أن تكون أداه إلا عبر مجتمع مدني يولد من رحم الثورة البيضاء .