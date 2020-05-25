قلم جاف: الحجر الصِحْسِيَاسي

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عن الوسط الجزائرية 1

نكاد نطالع كل يوم ، النشريات و البيانات الإخبارية للأمن العمومي ، المتضمنة إحصائيات الإجراءات المتخذة ضد المخالفين للتدابير الوقاية و الحماية من فيروس كورونا ، من فرض غرامات واغلاق محلات و حجز مركبات .. لنتفاجأ بتداول خبر  ترخيص الإدارة لحزب جبهة التحرير الوطني و الأرندي بعقد مؤتمراتهما ، مما يشكل تهديدا فعليا على صحة وسلامة المواطنين و يعكس تناقض صارخ ، ضاربة عرض الحائط و طوله كل الاحتياطات والاحترازات التي فرضتها على المواطنين. 

لعل الحجر باعتباره منع من التصرف لعيب يلحق بالإرادة ، غير أن فساد الإرادة في السياسة يكاد يكون إراديا ، في تمظهر من خلال سلوكات تنافي الأخلاق العامة ، مهددة الشيء السياسي بتلاشي أسباب وجوده ، و بذلك تحل محله ، الفوضى و الاضطراب و منهما تولد الحرية السياسية أو جرائم الحق العام ، هذه الأخيرة قد يُحيَّد الفاعل فيها طبقا لإجراءات تحريك الدعوى العمومية.

تبقى الجرائم السياسية الأخلاقية ، في ظل عهد الفساد، تتفلت من طائلة العقوبة.

 إن الثابت في منعطف تحول المجتمعات ، عبر الثورات الناعمة ، التي تدور حول محور العتاب و الرفض الجذري لكل مظاهر الفساد ، فتتشكل فيها ميكانيزمات مناعة ، تقاوم أي انبعاث أو تجدد أو نشاط للفيروسات السياسية الأساسية ، التي أصابت الشيء السياسي بالفساد . ولمّ كانت رطائن العفونة السياسية تتسم بالتجذر مما يصعب و يعقد التصدي لها شعبيا ، مما دفع بعض المجتمعات بالدعوة لتقنين الحجر السياسي على الأشخاص و الهيئات مصدر الفساد الأخلاقي السياسي ، كأنجع حل لتوفير بيئة نظيفة و أسس سليمة، لتحول ديمقراطي حقيقي. 

إن الرسائل الضمنية التي ما فتئ رئيس الجمهورية تضمينها خطاباته مرارا بدعوته إلى تأسيس مجتمع مدني من منظمات و جمعيات ودعمه لكل نشاط نظيف و فعلي منظم داخل المجتمع و يشارك من خلاله المواطن في الحياة العمومية ، في شتى مناحيها ، تعتبر هذه النداءات قرائن على حجره السياسي على الأندية السياسية التقليدية و دعوة إلى تجاوزها ، والمؤسف أن هذه الرسائل لم تلتقط بطريقة صحيحة ، حتى سمعنا مؤخرا أن مصانع الفساد تلملم شتاتها و تستجمع قواها لمحاولة إعادة الانبعاث .

وبرجوع الأمر إلى أصله ، متى نشطت جراثيم الفساد السياسي ، داخل جسم المجتمع المحصن بالفعل الثوري الأبيض، نشطت أجهزة المناعة من خلال تحرك جيوش الكريات الدم البيضاء الثورية.

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