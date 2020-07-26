قلم جاف: الجميلة و الشيخ

بقلم: وليد فرج

الدرس السياسي ، كان طويلا و قاسيا امتد لأكثر من ستين سنة بين مصاولة نظامين ، و مناشزة استبدادين ، بين تهجير و نفي و سجن ، وأحكام بالإعدام ، مسيرة سياسية قاسية مضجرة بجراح الديكتاتورية ، استأنفت سنة 2011 بشكل قانوني ، فحصدت أغلبية الأصوات في مجلس تأسيسي وترأسته ، و شكلت حكومة ترويكا وترأستها بمناضل قضى 16 سنة في زنزانة انفرادية ، و هندست دستورا بمد وجزر سياسي ونجحت ، و دخلت انتخابات تشريعية ببرنامج حاز إجماع الشعب تضمن 364 نقطة لخصت فيه هموم المواطن فنالت أغلبية الأصوات و ترأست البرلمان .

فمن هي ؟ هي اليوم مهددة من طرف بقايا النظام السابق المتمترس خلف أسماء أحزاب مجهرية جديدة ، ممن يحاولون الالتفاف على نجاح سياسي خرج من رحم الصناديق المعبرة عن الإرادة الشعبية .

هي اليوم مهددة من طرف العائلات المافيوزية التي تشكلت في زمن بن علي و التي سطت على الشركات الكبرى ، و على الاستثمارات الحساسة .

هي اليوم مهددة من بعض من تجلببوا بعباءة المحاماة ممن سطوا على اختصاص النيابة العامة و راحوا يوزعون الاتهامات يمينا و شمالا .

هي حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي الذي دافع أثناء تحرير وثيقة الدستور على النظام البرلماني ، لفسح المجال أمام سلطة الشعب من خلال ممثليه ، وغلق الباب أمام المستبد الذي ولد من رحم النظام الرئاسي فأصبح من خلال صلاحياته الرئاسية غولا أكل الجميع .

فهل يسقط الغنوشي في فخ نظام برلماني أنتج الجميلة عبير هو من دافع عليها و عليه ؟