قلم جاف / الثورة البيضاء

بقلم: الوليد فرج

تعتبر الثورة البيضاء ، التي قام بها الشعب الجزائري ، على مدار ما يزيد من عام ، ظلا حقيقيا لثورة اسلافه التحريرية ،في نبل اهدافها وسمو مراميها ، تَغشّى فيها الشوارع سلميا بالملايين في مظهر حضاري ، لم تُرق فيه قطرة دم ، ولم يكسر فيها غصن شجرة واحد ، وما زادها منعة و حضارية تماهي مؤسسة جيشه معه ، بعد اتضاح الصورة بجميع ابعادها ، فنجح في اسقاط طموح تغول لفيف سيطر على دواليب السلطة ، بالاذعان و الاكراه و الاغراء و هتك المبادئ ، التي تأسست عليها الدولة الجزائرية و المجتمع معا ، حيث اطنب في استعمال الجهوية المقيتة الغير مبررة ، وفتح الخزينة العمومية أمام ثلة من المغامرين و الاثرياء الجدد لنهب المال العام بأرقام فلكية في الوقت الذي ينعدم فيه مستشفا واحد محترم يسترد فيه مريض عافيته و طوابير الشعب للظفر بكيس حليب تحتل ارصفته يوميا ، في حين كانت بناتهم تغرز الاقراط في مناخريهن في باريس و مدريد .

ليخرج الشعب يوم 22 فبراير من 2019 بعد ان طفحت مكاليين نظام فاسد كان يتداعى داخليا في حرب صامتة بين اجنحته السابقة و رئاسة بدأ الضعف يدب في.اوصالها منذ تحييد الرئيس المريض و استفراد شقيقه بختم الرئاسة ، في سابقة لم يشهدها تاريخ السياسة ، متناسين ان الشعب الجزائري بصبره يتمثل بلده كأم رؤوم يخشى عنها اكثر مما يخشاه عن نفسه وبمجرد استشعاره ان الخطر السياسي المحدق بها الذي كان سوف يجر الى لعبة الموت و خرير الدم مجددا ، والذي بدأت مجموعة المتهورين توفر اسبابه ، فقلب الطاولة في وجوههم جميعا فاندحروا في غياهب السجن صاغرين .

مما اجزمه ان الشباب الثائر خرج رافضا لكل فواعل الساحة السياسة بكل اطيافها و مؤسساتها معارضة و مولاة و حكومة و برلمانا ، منتهجا في ذلك وسائل جديدة في نضالها تمثلت في التداول الرقمي الافقي ، باستحداث منظمات و تجمعات افتراضية داخل العالم السيبراتي المتفلت من الرقابة ، المتميز بالسيولة السباقة للزمن ، متخطيا بذلك كل اشكال و ادوات النضال السياسي التقليدية ، صانعا حدثا خارقا ، خارج الزمكان ، تتمظهر هذه المواطنة ماديا كل جمعة ، لتتراجع الى فضائها مجددة الشحن الثوري ، في ابهى صورة لتطبيقات القوة الناعمة . وتبقى اجمل بدع العقل الجزائري تلوين اقراحه و افراحه فمن العشرية السوداء الى الثورة البيضاء تبقى باقي الوان قوس قزح تنتظر دورها . فاتركوه حرا مع ألوانه انها ثورة جموح تجاوزتكم بكل ما فيها ..