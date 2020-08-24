قلم جاف: الثورات شعارات

بقلم: الوليد فرج

تبقى جمالية ذلك العتاب الشعبي، الذي ارتكبه الشعب الجزائري تنحصر في سليمته، و شرعية شعاراته الأولى، إلى أن وثبت عليه مجموعة غريبة غيرت كل شيء فيه.

اعتمدت الثورة الفرنسية ، ثلاثة كلمات بقافية واحدة إذا نطقت باللغة الفرنسية : (الحرية، والإخاء، والمساواة) جاءت هذه كلمات منغومة على قافية واحدة في اللغة الفرنسية . قد ظن الكثير أن هذه الكلمات اختير لغنتها ، موسيقاها و سهولة جريانها على الألسن ، بينما يتغاضى الكثير عن محمولها الفلسفي ، و معانيها العميقة ، التي لا تتأسس دولة الحق إلا عليها .

راح الكثير ينسج شعارات أثناء الحراك الشعبي ينسج شعارات تافهة بلا معنى ، مكتفيا بسجعها بل أحيانا كانت تشكل اعتداءً و تجاوزا في حق بعضه البعض ، مما بدأ يوحي بمستويات هؤلاء الثوار الجدد ، ونظرتهم لواقعهم و متطلباته .

أثرت فكرة الشعارات اليوم باعتبارها عنوان أي ثورة ، ونحن نعيش ملامح ثورة مضادة ، مست واقعنا المعيش في الصميم ، فمن ندرة السيولة والاعتداءات على المياه و الكهرباء ، ها هو الرئيس يطلب التحقيق في تذبذب تدفق النت ، فلو كان 22 فبراير هو بداية التغيير ، وحقق مكتسبات حقيقية ، طبقا لما رفعه من شعارات ، كان عليه اليوم أن يحمي مكتسباته من عصابة تريد السطو مجدد على منجزه لكن يبقى ذلك الحراك برئ من الكثير و الكثير من الشعارات ، فلم يعرف الشعب الجزائري الأصيل في لغته السياسية شعار أو فكرة (دولة مدنية ميش عسكرية) ولا تفاهة هتافات (بوتفليقة مات وخلا خمسة بنات) فليس هؤلاء من يفجرون ثورة مهما كانت طبيعتها ولا يقدرون على حمايتها.