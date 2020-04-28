قلم جاف: الثقافة العمومية

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عن الوسط الجزائرية 1

بقلم: الوليد فرج

على حد قول المفكر الكبير عبد الله العروي أن مركزية الفعل الثقافي الحقيقي هي التي تحترم ، النظرة الاجتماعية إلى مركبات الثقافة و فواعلها و تفاعلها داخل المخيال الشعبي ، الذي لا يفرق بين ما ينتجه المفكر و الأستاذ والمهندس المعماري من ثقافة و بين راقصة الأحواش و مدّاح الأسواق.

فليس مِنّة ولا صدقة أن يجمع إنتاج أداة تثاقفية عمومية ، تصدر عن مرفق عمومي بأموال من خزينة الدولة التي تتغذى في بعض منها من أموال دافعي الضرائب. 

إن الثقافة العمومية التي لا تناول الهم العام و التفكير في صناعة ثقافة تتحاقل مع طموحات و هموم الشعب هي مجرد تمكيج في مأتم. 

إن السياسية الثقافية التي لا تكون مُثقِّفة للسياسة العامة للدولة ، بتلقيها النقائص و المهاون والمثالب السياسية الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية … المتولدة عن الفعل الرسمي  و تبحث لها عن بدائل تؤسس من خلالها لحالة تثاقف حول القيمة داخل المجتمع هي مجرد عويل في الصحراء

إن المثقف الحقيقي لا يبحث عن شاهق أو شرفة عالية يبث من خلالها ثقافته بل المثقف الحقيقي هو ذلك الذي يتكلم حيث يسمعه الجميع بعيدا عن التقعر و التشدق لا سيما إذا كانت الأداة عمومية.

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