قلم جاف: الثقافة العمومية

بقلم: الوليد فرج

على حد قول المفكر الكبير عبد الله العروي أن مركزية الفعل الثقافي الحقيقي هي التي تحترم ، النظرة الاجتماعية إلى مركبات الثقافة و فواعلها و تفاعلها داخل المخيال الشعبي ، الذي لا يفرق بين ما ينتجه المفكر و الأستاذ والمهندس المعماري من ثقافة و بين راقصة الأحواش و مدّاح الأسواق.

فليس مِنّة ولا صدقة أن يجمع إنتاج أداة تثاقفية عمومية ، تصدر عن مرفق عمومي بأموال من خزينة الدولة التي تتغذى في بعض منها من أموال دافعي الضرائب.

◀ إن الثقافة العمومية التي لا تناول الهم العام و التفكير في صناعة ثقافة تتحاقل مع طموحات و هموم الشعب هي مجرد تمكيج في مأتم.

◀ إن السياسية الثقافية التي لا تكون مُثقِّفة للسياسة العامة للدولة ، بتلقيها النقائص و المهاون والمثالب السياسية الاجتماعية و الاقتصادية و الدينية … المتولدة عن الفعل الرسمي و تبحث لها عن بدائل تؤسس من خلالها لحالة تثاقف حول القيمة داخل المجتمع هي مجرد عويل في الصحراء

◀ إن المثقف الحقيقي لا يبحث عن شاهق أو شرفة عالية يبث من خلالها ثقافته بل المثقف الحقيقي هو ذلك الذي يتكلم حيث يسمعه الجميع بعيدا عن التقعر و التشدق لا سيما إذا كانت الأداة عمومية.