قلم جاف/ البطانة السيئة …

بقلم: الوليد فرج

البطانة هم أعوان المسؤول ، و خاصته من المقربين منه ، و أهل مشورته ، شموع عقله ، بهم يستعين على تدبير الشؤون المسندة إليه ، و تنفيذ مسؤولياته ، و حماة ظهره ، فبهم يقوى عوده و تشتد شوكته على أعدائه ، أو يضعف مركزه و تتخلخل سياسته ، وتضعف دولته ، بسببهم ، إن كانوا لفيف سوء ، وبطانة سيئة و سوار شر يدور حول معصم قراره.

في الغالب ، تسعى بطانة السوء الى تطويع أمر ولي الامر لفوائد ومصالح و مزايا شخصية دنيئة تبتعد عن الحكم واسباب العدل . فمنها يكون سخط الشعب . و لصاحب النظر في تاريخ الحكم و السياسة عبر لهؤلاء الضباع ، بطانة السوء كانوا سببا في افول دول ، و وأد حكام ، و ما جرى بين الأمين و شقيقه المأمون ، ما كان ليحدث لولا بطانة السوء التي اشعلت الفتنة و الهبت الفتيل بينهما رغم العهد الذي قطعه هارون الرشيد عليهما حين ولّى الأمين ولاية العهد و المأمون ولي ولي العهد ، حيث استحلفهما على نفاذ هذا العهد ، وبلغ به التشديد عليهما ان علق نسخة منه على ظهر الكعبة ، كتقديس له ، على غير العادة في تسيير شؤون الدولة ، كأنه كان يخشى شياطين الأنس ، بث الفتنة بين الأمين و المأمون ، وما كان يخشاه هارون وقع فعلا ، فبعده نبتت بطانة السوء و افسدت عهده ، فالأمين ، وزيره الفضل بن الربيع كان سمه ، ورأس الفتنة فيما جرى ، والمأمون كان وزيره الفضل بن سهل له الرأي و المشورة في كل ما جرى ، حتى قتل المأمون اخيه الأمين . وللأمانة ان الأمين هو من ابتدأ بالسوء بعزله المأمون من ولاية العهد و تعيينه ابنه موسى الناطق بالحق وليا للعهد.

مدار القول أن الحاكم أو المسؤول عليه أن يتحرى في تقريب ذوو العقول و عليه تحري امرهم ، و مراقبة تحركهم ، و البحث في شؤونهم ، فبهم يحكم ، و كم من دخيل و مقرب ، دخل اسوار الحكم بقميصه نكرة خرج علم ثري.

وكم من أوضاع وضيعة اليوم بين أعيننا ، تبّدل حالها و تيسر أمرها دون ان يتبدل مستواها او اداء مهمتها ، بل زادت صلفا وجهامة ، تبث سمومها و تعكر صفو المسيرة بنعيقها ، في غفلة من الحاكم ، فمن المسؤول عنها ؟ ولله الامر من قبل و من بعد.