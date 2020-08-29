قلم جاف: الأمر سيان ..

بقلم: الوليد فرج

عندما نتحدث عن معارضة سياسية ، فنحن نعني حصرا تلك البرامج و الأفكار السياسية ، التي تحملها و تناضل من أجل تطبيقها و نفاذها ، جمعيات سياسية ، أو أشخاص مستقلين ، في الغالب تُتخذ هذه البرامج أو الأفكار، كوسيلة للاستيلاء على السلطة ، من خلال خطاب تبثه داخل المجتمع ، ويبقى نجاحها مربوط بتماهيها مع الهم الجمعي ، وتحاقلها مع طموحات الشعب و آماله، من خلال تقديم البدائل الإجرائية .

مرت علينا سلسلة من الأحداث السياسية و الاجتماعية، تعتبر مناسبات حقيقة لامتحان المستوى السياسي الحقيقي للمعارضة ، نكتفي منها بالتجذابات الحاصلة حول مسألة الدستور .

هل قدمت المعارضة السياسية رؤيا دستورية حقيقية ؟

المتأمل البسيط في نشاط المعارضة و خطابها ، يقف على الركود المزري ، لعقلها السياسي داخل خطابها القديم ، فمازالت تتعاوم في نفس البِركة السياسية القديمة ، المتراوحة بين الخطاب الديماغوجي و لغة الفلين، فلم نجد أي مبادرة خلاقة أو اجتهاد فكري حقيقي حول موضوع الدستور نصا ، أو خطابا ، كأنها لم تبرح لحظة الولادة ،و ما الاجتماع الأخير لما سمي بقوى الإصلاح الذي جمع ما لا يجمع ، خير دليل على ذلك ، رغم محاولات التنصل من طابعه السياسي .

قبل الحديث أو انتقاد ضعف أداء الحكومات أو فشلها،علينا أن نعلم أن المنظومة التي يخرج منها الوزير و البيئة التي تكون فيها ، هي نفسها التي تخرج منها السياسي المعارض، فمنطلقات و أسس عمليات العقل السياسي الفكري سيان .