قلم جاف: الأشقر المتهور

بقلم: الوليد فرج

منحى عدد الإصابات في ارتفاع رهيب و الموت يحصد أرواح الآلاف و زادها 30 مليون طلب إعانة مادية جديد ، و الرئيس الأشقر يبحث عن كبش فداء يخفف به وطأة إخفاق سياسته المتهور التي انتهجها مع بداية الكارثة(سياسة مناعة القطيع ) وهو اليوم أيضا مزال يحرض ضد حكام الولايات الذي مازالوا يصرون على التشدد في الحجر الصحي حماية للمواطن بينما الأشقر مزال يصر على التخفيف منه .

و مزال كل مرة وزير خارجيته بومبيو يربط المواضيع ربط عشوائيا بالصين ، فعي المشجب الذي يريدون تعليق عليه كوارثهم و يحملونها مسؤولية إخفاقاتهم من خلال اتهامها بعدم الشفافية في تعاملها مع الفيروس الذي ظهر حسب هذا الوزير من نوفمبر ، وبدلا من ذلك كان على هذا الوزير أن ينصح رئيسه بالتخلي عن عقلية رجل الأعمال و منطق الربح و الخسارة و التخلي عن صلفه المتراكم عبر تناقضاته ومنها رفضه الأخير للمشاركة في مبادرة دعت إليها المنظمة الدولية للصحة ترمي إلى الإسراع لإنتاج اللقاح . لأني لا أظن أن الصين سوف تبقى محافظة على هدوئها تجاه التهور الغربي .

إن الخوف الآن في معسكرات النيوليبرالية ، أن ينجح الصين في تعرية منظوماتها و كشف هشاشتها هذه المنظومة التي لا تعمل ألا على تركيز رأس المال و انحصاره الضيق ، فمن الكينزية إلى النيوليبرالية كلما انفجرت كارثة يلجأ أثرياء العالم إلى بقيت العالم .