قلم جاف/ إلى الرئيس…

بقلم: الوليد فرج

صنع أهل الهند لعبة الشطرنج فأرسلها ملكهم إلى الملك الساساني العادل أنوشروان وقال له : إن لم تعرف فحواه و معناها منعت عنك الضريبة . فنادى أنو شروان على مستشاره الحكيم بزرجمهر وقال له : انظر في أمر هذه ؟ و كان لا يعرفها ، تأمل بزرجمهر رقعة الشطرنج و أحجارها ، نصف ساعة أدرك كل أساسياتها ، فطلب منه انوشروان صناعة لعبة أخرى فصنع بزرجمهر لعبة النرد ، وأرسلها إلى ملك الهند وقال له : أن لم تعرف فحواها ضاعفت لك الضريبة ، وللأسف ملك الهند لا يمتلك مستشار كبزرجمهر ، فلم يعرف لعبة النرد .

إذا أردت النجاح فعليك بالمستشار العقل الأمين الفطن المجرب الذي يستطيع الغوص في بواطن الأمور ، المطلع على تجارب الحكم ، و يفضل في ذلك صاحب البيان ، الذي يقي سياستك أسباب الفتن التي سقط فيها من سبقوك و يجنب سياستك دواعي الضعف التي سقط فيها أندادك ، ولا يتردد في الحديث إليك برأي ، على أن لا تأبه برأيك وحكمك فيما يقول ، و يدلي به إليك ، وان أخطأ فلا تعاجله بالعقوبة وأجعل أعيانا على مقربيك و تفحص محيطهم فقد يستغلون قربك و يستثرون من مزيات يمنحوها لأصحابهم ، وكم من قريب من الحكم استثرى بغيره . واحذر الغر الجديد في أسوار الحكم ، فإنه في غالب الأمور يكون ذا اندفاع و إقدام ذاتويا باحثا عن الارتقاء عن مكانه الاجتماعي وفي سبيل ذلك قد يستغل إسمك .

لينتهي المطاف بالمستشار الحكيم بزرجمهر معدوما في ساحة عمومية على يد حفيد الملك العادل أنوشروان .

وتلك الأيام نداولها بين الناس