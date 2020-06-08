قلم جاف: إلا الجيش …

بقلم: الوليد فرج

وقد ينزاح النقاش عن القضية الأم ، و أساسياتها و موجباتها ، إلى أفكار هامشية ، للإلهاء وهنا على الفاعل المشارك أن يتصدى لتصويب مسار الجدل و إرجاعه إلى موضوعه.

في الغالب ضعيف الحجة يكون متشنجا في طرحه ينبري إلى مركز المهاجم ، يسوق حججه في غير موضعها ، كأن يقول القائل أن الجيش الجزائري شارك سابقا في عمليات خارج الوطن فأين المانع ؟ المانع في أن المنطق إذا كان الجيش شارك مرارا في عمليات خارج الوطن مهما كانت طبيعتها . فما الداعي إذا في دسترة خروجه ؟ أما الشرط الواقف المتمثل في موافقة ثلثي المجلس الشعبي الوطني ، فلا معنا له حتى نصنع هيئات منتخبة حقيقية . فالمجلس الذي منح آلية رقابة على أعمال الحكومة تمسى (ملتمس الرقابة) ومن خلال يسحب الثقة من وزير أو من الحكومة مجتمعة ولم نسمع به استعمل هذه الآلية فمن باب أولى إبقاء هذا المجلس بعيدا عن جيشنا .

و الهانة الثانية هي ذكر غطاء أممي هيئة الأمم المتحدة أو إفريقي الممثل في الاتحاد الإفريقي . خضت في 43 دستور لـ : 39 دولة لم أجد ذكر هيئات دولية ولا عضو في المجتمع الدولي مهما كانت طبيعته القانونية مطلقا . و تبقى الجيوش تتحرك خارج أقاليمها وفقا للاتفاقيات الجماعية او الثنائية بين الدول في إطار التكتلات الإقليمية التي تجسدها منظماتها و هيئاتها التي تجمعها . أما دسترة اشتراك جيش في نشاط مهما كان فهذا بدع جديد لم يقل به أي مؤسس دستوري .

هذا لا يعني أننا ضد خروج الجيش للمشاركة في عمليات حفظ السلام أو حتى عمليات قتالية في القضايا العادلة بل نطالب حتى البدء في التفكير في عمليات التتبع العدو خارج حدودنا و إتباع السياسية القتالية المؤسسة على منهج (امتداد الإقليم) أي حيث يكون العدو المعتدي أو الخطر الوشيك الأكيد المهدد لسلامة ترابنا يجوز لجيشنا التدخل .

القتال و توابعه لا تحتاج للدسترة بل هو عمل استثنائي القرار فيها يبقى حكرا على المؤسسة العسكرية ، التي تعرف تقييم الوضع و حيثياته.