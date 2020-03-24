قلم جاف/ إجراء الحي المغلق

بقلم: الولید فرج

ُ بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة السید رئیس الجمهوریة ، الذي خصص لدراسة و متابعة تطور

وباء فیروس كورونا في البلاد ، ومن بین ما جاء فیه ، فرض حجر من الساعة السابعة مساء (19 سا 00(

. إلى الساعة السابعة صباحا للیوم الموالي (07سا00 ، (بولایة العاصمة

نرى أن خارج هذه المدة یجب تحدید الحیز الجغرافي لحركة المواطنین بأحیائهم ، الذین بدورهم الالتزام

بضرورة الحركة بداخله فقط . كما یجب أن تسعى وزارة الصحة بمعیة السلطات الأخرى التحدید الدقیقة

لخریطة تنقل المصابین و من تقارب معهم جسمانیا بدقة مع وضع الأماكن التي تواجدوا فیها تحت الرقابة

الصارمة مع التزام ساكنة المناطق التي تواجدت فیها لو حالة واحدة الخضوع لصارم إجراءات الحجر

. الصحي فسرعة انتشار الفیروس و طرقه لا یمكن تخیلها ولا حصرها

.وندعو إلى توزیع كمیات من محاریر الكشف ، حسب وضع الجهة

و في هذا السیاق أذكر مواطنینا أن هذا الوباء هو أكبر اختبار وجودي لنا ، و أكبر محك لقیمنا الأخلاقیة

التضامنیة و امتحان حقیقي لمواطنتنا و مرآة لرشدنا و هو الصدى الوحید الآن لوعینا، وما التحدیات التي

خضناها في منشطنا و مكرهنا بقلیلة ، فلا یمكن لهذا الغادر الصغیر أن یقهرنا و بعیدا عن الشوفینیة و الفخر

. یلهب قلبي وذكرى المجد تغذیه اقولها بصوت عالي نحن شعب لا یقهر

فحجم الإزعاج الذي قد تسببه الیوم إجراءات الوقایة واحترازات توقّي هذا الوباء تقینا و أهلنا و شعبنا ألم

ّ أكبر ، هو الآن یسكن وجداننا وأعیینا وقلوبنا على حقل ورودنا القطعة منا بلیدتنا العزیزة، فلنقف معا ولندك

معالم حدود الحزن في أضیق دائرة ، بصوت واحد هنا توقف أیها الفیروس فلن تكون أجساد أطفالنا و أبائنا و

. جدودنا طبق لك ، فاالله االله یا شباب الجزائر نهضة واحدة نضاهي بها نوفمبر و صحبه

صبرا بُلیداه أرواحنا لك زرد الدورع

. فماخنعنا و لاجزعنا نصاوله الرعدید