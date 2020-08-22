قلم جاف: إثبات النسب ولو بمُجَزِّز المدلجي

بقلم: الوليد فرج

الخطأ أصل وملازم إنساني ،ودال على الطبيعة البشرية ، و ركن وجود ، يتكيف حسب طبيعته ، و دوافعه ، و أسبابه ، وجودا و انتفاءً ، فهناك خطأ يصحح و يمحى، و هناك خطأ يرقع ، وهناك خطأ مؤبد يعيش ما عاش الإنسان ما عاش ، لاينفع معه إلا التقليل من عواقبه و التخفيف من آثاره.

قد تخطئ و تصيب ، لكن أن تخطئ في إنتاج إنسان ، و تتبرأ منه او ترميه في دور لا تعرف مصيره أو مآله ، فهذا الخطأ الجريمة ، التي لا تغتفر ، أفمن نزوة يولد إنسان مضرج بجراح أبدية ، لا ينفع معها احتواء ولا إيواء و لا تبني .

طفت للسطح هذه الأيام مسألة التبني ، مع المرسوم التنفيذي الجديد الذي أجاز للكفيل إسناد اسمه للطفل المكفول . وفي الحقيقة هي مسألة تضمنها مرسومان تنفيذيان قديمان ، والمرسوم الأخير لم يأتي بجديد سوى نصه على حالة عدم وجود الأم البيولوجية .

و بتأصيل المسألة هل يعتبر حمل المكفول لاسم الكفيل تبني ؟ رغم أن القانون أمر ضابط الحالة المدنية بتأشير على مستخرجات الحالة المدنية بان صاحبها مكفول ؟

بعيد عن الحلال و الحرام وقصة زياد و زينب و النبي ، على الدولة وجوبا دراسة حالة المواليد بلا أب ومعرفة أسبابها و واحتوائها و التصدي للأبوة المارقة المتنصلة من مسؤوليتها الهاربة من تصحيح أخطائها ، وإلحاق والنسب بمجرد الإدعاء ، مع التشدد في عقوبة الادعاء الكاذب .

فاليوم تحليل الشيفرة الوراثية مع التوسع في استعمالها لما يفكه من لبس ، و يرفعه من حرج عن حياة كاملة كما كانت أحكام القيافة* سابقا ملزمة عند العرب بفصلها في النسب المختلف فيه.