قلم جاف/ أمشي في ظل النّاڤة ..

بقلم: الوليد فرج

ما أجزمه ، أني غالبا لا أبني أحكامي على جاهز الانطباعات ، لكن الآن أجزم أمام حضرتكم ، أن الوجود بُني الى حركة أساسية وهي الدوران و الدائرة هي الشكل الأساس ، و ما الاستواء و الاستقامة إلا إستثناءً ، فلولا دوران الأرض حول نفسها و حول الشمس ما كانت الأزمان ، ولولا الزمان و دوراته ما تبدلت الأحوال ، وما رفع وضعاء وحُطّ عِليٌة ، فتجد من كان حافي القدمين البارحة ، أميرا اليوم ، والملك البارحة صعلوكا اليوم ، و تبقى الأيام دول ، كما تَداولت بين معاوية ابن أبي سفيان و وائل بن حجر الخضرمي ، و قصتمهما التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية ، عبرة لمن يعتبر

فعند مقدم وائل بن حجر على النبي صلى الله عليه وسلم، معلنا إسلامه وقبل وصوله قال النبي لأصحابه : (يأتيكم بقية أبناء الملوك) فلما دخل وائل على النبي ، وأعلن إسلامه ، قطع له النبي أرضا قد يكون منها رزقه ، عوضا على ما تركه خلفه من ملك وجاه ، و امر النبي معاوية ابن ابي سفيان ان يصطحب وائل سليل الملوك ويدله على أرضه و كان معاوية في فاقة و فقر شديد بلغ به أن يمشي حافي القدمين لا ينتعل حذاءً .

فقال معاوية لوائل : اردفني على الناقة خلفك.

رد وائل : ليس شحا بالناقة ، ولكنك لست رديف ملوك .

فقال معاوية : إذن أعطني نعلك !

رد وائل : ليس شحا بالنعل ، ولكنك لست ممن ينتعل أحذية الملوك ، ولكن أمشي في ظل الناقة .

وبقيت عقارب الساعة تدور حتى جاد الزمن بيوم تولّى فيه معاوية الشام ، في خلافة عمر و أبقاه عليها ابن عمه عثمان ، و كانت بعد الفتن التي تعرفونها ، إلى أن حلت دورة الزمن المشؤومة ، محمّلة بمقتل علي عليه السلام ، و التي بعدها الرئاسة لمعاوية ، و تشاء دورة الزمن مجددا ، نسج عبرها بقدوم وائل بن حجر الخضرمي ، ونزوله عند فخامة الرئيس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، دخل عليه وهو جالسا في إيوانه على كرسي الملك ، فقام له معاوية ، وأجلسه مكانه ، ليذكره يوم قال له : امشي في ظل الناقة.. وأكرمه بمال .. فقال له وائل : أعطه لمن هو أحق به مني ، ولكني وددت بعد ما رأيت من حلمك ، لو رجع الزمن لأحملك يومها بين ذراعي .

فلا تستغرب إن وجدت يوما من كان البارحة يبحث عن موضع لسيارته المهترئة ، في باركينغ احتله شاب يغالب الدنيا ، قد يصير إلى سيارة فارهة سوداء الزجاج ، تُفتح له أبوابها وتُفسح الطرق لموكبه ، فعليه أن يتذكر أن تلك الأبواب فتحت لغيره ، و خط المآب قطعه غيره.

و عجلات السيارة الفارهة تدور ، و عجلة الزمن تدور وظل الناقة قائم ينتظرك ..