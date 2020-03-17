قلم جاف/ أمراء كورونا (المسبحة و السيجار)

بقلم: وليد فرج

بعد أن ورطوا الثورة الشعبية السلمية، في عدّمية (يروحو قاع)، التي لا مخرج منها ، ولا منفع ، إلا تأزيم الوضع أكثر . وتعطيل الحياة العامة وخلق بيئة من التنافر ، بين مكونات المجتمع ، بل ذهبوا تجيش صغاره حول مكونات الهوية متخذين منها سلعة لاختراق اللحمة الوطنية التي عجز عنها حتى المستدمر و عملائة و زادوا سمموا صفوف الحراك بشعارات خبيثة مغلوطة بعد أن اتفقت نقائضهم و اجتمع درن خبثائهم فصرنا نرى الاسلاموي التكفيري القديم يتأبط ذراع شبيه اللائكي ، وهما يلوثون الأجواء بهتاف أفواههم البخراء ، و نرى السافرة الحسناء تزاحم من لحيته غطت سرته ، في صورة يخالها من لا يعرف خلفيات هؤلاء أننا نعيش أسمى آيات السماح و الحقيقة بعد أن ينفض جمعهم ، يروح الكل يلعن الكل ، وإنما هو لقاء نفاق سياسي سطا على إرادة شعب كامل ، ومن اجتماع هذه المتناقضات ولد شعار (دولة مدنية ميش عسكرية) لأن العلمانيون يدركون أن صيغة الدولة المدنية جاءت تناهض الدينية وبما أن حلفاؤهم المؤقتين الآن هم بقايا الإسلاميين ، ولن يرضون بهذا الشعار ، فاختاروا لهم عدوهم التقليدي حسب اعتقادهم وهو العسكر و من هذا صيغ الشعار.

خرج الشعب ببراءة دون أي تأطير سياسي أو تنظيمي يطالب بالعدالة و الحرية بطرق حضارية أبهرت العالم ، متحديا كل الأطر والأدوات التقليدية معتمدا على العالم السيبراني و التداول الرقمي صانعا ملحمته بأدوات مستحدثة نجح في قلب أوضاع عجز عنها أمراء كورونا من الذين يحاولون اليوم الزج به في عش الموت الصامت لتأزيم الوضع أكثر بعرض الوثوب على السلطة فوق جثث الأبرياء ، ويبقى التاريخ القريب يحفظ آيات التحدي لشعب قهر أمراء الجيا وسوف يقهر أمراء كورونا.

ونقاء سريرته اطهر من تجارة البور في بورصة الشر المنعقدة بين عود الأراك و السيجار و خبث شقشقات المسبحة ورشفات العقار.