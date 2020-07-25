قلم جاف: أشعب السياسي

بقلم: الوليد فرج

قد تدعو العملية السياسية ، إلى تقاسم السلطة ، كمظهر من مظاهر الديمقراطية ، أو كضرورة سياسية ، أو كمَرغم يفرضه الواقع ، سعيا للتوافق و تحمل العبء .

لكن أن تتمظهر السلطة بوجه تشاركي ، من خلال إغراء المعارض السياسي و المناوئ ، لإسكاته و استنزافه سياسيا من خلال احتوائه و إدخاله في دائرة الحكم بإسداء منصب أو منفعة مادية ، فهذا لا يسقط فيه إلا الغر الطامع الجائع سياسيا .

كان (زياد بن أبيه) خطيبا مفوها لم تعرف الأرض مثيلا له ، وسياسيا فذا ذا بأس لم يشهد التاريخ ندا له ، و خطبته في أهل العراق والتي سميت بالبتراء مازالت محل دراسة إلى اليوم ، و سياسة حظر التجوال كان أول من سنها في التاريخ لفرض النظام ، فاستتب له أمر العراقين.

اختار زياد صف على رضي الله عنه ، ولثقل وزنه و قوة شوكته ، لم يجد معاوية لاستلحاق زياد إلى صفوفه ، إلا بالعزف على جرح قديم غائر وهو جرح النسب ، فزياد مجروح النسب مجهوله ، فأغراه معاوية بتولية حكم العراقين (الكوفة و البصرة) ، و القول بأن له سهم في ميراث أبي سفيان . أي أنه أخوه من جهة الأب .

فلم يقاوم زياد بن سمية ، هذا العرض السياسي الذي فيه بعض الشفاء لجرحه القديم ، فكان لمعاوية ما أراد ، والتحق زياد بصفوفه .

إن استلحقت بخصمك السياسي ، فلا تبع ذمتك بمنصب ، أو عرض تافه زائل ، يبقى معرّة لك مدى حياتك ، فتوصم بالمستلحق مجروح النسب السياسي ، ولا تظهر مستقبلا إلا كأشعب المتطفل على موائد السياسة .

إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومٍ

فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ

فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ صَغيرٍ

كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظيمِ .