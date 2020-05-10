قلم جاف: أبواق العصابة مازالت ..

بقلم: الوليد فرج

عند أي حدث مفصلي في المجتمع أو ملف أساسي هام في الدولة ، تلجأ الكثير من وسائل الإعلام إلى ما يسمى (الحملة الإعلامية)

لا نعتبر الحملة الإعلامية فن من فنون التحرير الصحفي ، بل هي مجرد منهج تجميع استغلال فنون التحرير الصحفي لغرض تعبئة الرأي العام (مع) او (ضد) فكرة معينة أو قانون سن حديثا أو سياسة ما.

و أبرز مثال يضرب في هذا الصدد الحملة التي رتبتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عام 1971 ضد جرائم الجيش الأمريكي في الفيتنام ، حيث تحصلت الصحيفة على 7000 وثيقة سرية من وثائق البنتاغون تكشف أسرار هذه الجرائم ، وتحصلت على هذه الوثائق من بين يدي (دانيال الزوبرج) الموظف بالبنتاغونو اعتماد على هذه الوثائق نجحت الصحيفة في شن حملة إعلامية عبئت من خلالها الرأي العام ضد حرب فيتنام مما دفع بالانسحاب الأمريكي من الأرض الفيتنامية.

إن أي حملة إعلامية يريد لها أصحابها النجاح يجب أن تجمع أكبر كم من المعلومات لتأسيس الرأي و سوق الحجج لإقناع الرأي العام الداعم لموضوع الحملة الإعلامية ، و فتح الباب أمام الرأي المخالف ، ومنحه فرصة الرد ، من أجل إثبات الموضوعية ، لزيادة ثقة المتلقي بنزاهة الحملة الإعلامية.

إن الحملة الإعلامية ليست مجرد لغط إعلاموي أوهراف إنشائي يبثه منبر إعلامي لتحقيق مآرب استرزاقية ، بل هي محاكمة إعلامية دون حكم ، وكثيرا ما نجح الإعلام في تحقيق نتائج مبهرة من خلال حملات إعلامية استطاع من خلالها عزل الكثير من الساسة و كبار المسؤولين و قضية (والترغيت) و الرئيس الأمريكي نيكسون. و فضيحة رشاوى شركه لوكهيد التي أطاحت برئيس الوزراء الياباني خير مثال على الدور الهام الذي يلعبه أسلوب الحملات الإعلامية.

وبمناسبة إطلاق مشروع قانون الدستور الجديد من المنطق أن يشهد المجتمع بكل فئاته حركية و ردود فعل حرة بين مؤيد و معارض و مناقش ورافض وكل في طرحه حسب مؤهلاته و خلفياته بعيد عن وصية الحكماء الجدد.

وتبقى وسائل الإعلام التقليدية إحدى أهم الأدوات التي تستغل في مثل هذه المناسبات غير أن ملفا مثل الدستور بحساسيته و ثقله يستوجب لنقاشه خبراء مختصين من شتى الفنون بعيدا عن المهاترات السياسية و التزلف الإعلامي.

إن المتاجرة و الاسترزاق بمهنة الإعلام يزداد خطرا في القضايا الأساس داخل المجتمع . و الملفات الحساس تتطلب نظافة البيئة التي تنمو فيها ، و سلامة الرأي من أي ضغط و حرية الاختيار ، و احترام الآخر و خيارته حتى ولو كان ممن (لا يعجبه العجب لا الصوم في رمضان و لا في رجب) فهو خير ممن (طبل في يناير ليرقص في فيبراير واليوم كأنه ورث عن أبيه الجزائر).