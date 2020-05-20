قلفاط: 5400 مخبزة ستضمن توفير الخبز يومي العيد

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، اليوم الأربعاء، أن 70 في المائة من الخبازين سيضمنون المداومة يومي عيد الفطر على المستوى الوطني، أي ما يعادل 5400 مخبزة .

وفي تصريح للتلفزيون العمومي، طمأن قلفاط المواطنين، مؤكدا على توفر مادة الخبز بكميات كبيرة خلال هذه المناسبة، كما سيتم ضمان تغطية طلب جميع الجزائريين .

وعن مواقيت عمل المخابز أوضح المتحدث ذاته سيتم ابتداء من الساعة السابعة صباحا وتستمر إلى غاية الواحدة زوالا، أي بمجرد بدء الحجر الصحي في البلاد.

كما دعا رؤساء الدوائر لتسهيل حصول الخبازين على الرخص الاستثنائية للتنقل قبل عيد الفطر.