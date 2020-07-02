قلعة السرايا التركي يريد انتداب يوسف بلايلي

الرياضة
عن الوسط الجزائرية 0

ج.ن

بدأ الحديث مؤخرا عن احتمال عودة نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، إلى القارة العجوز بعد تجربته القصيرة مع نادي أونجي منذ سنوات، حيث هناك اهتمام كبير توليه له فرق أوروبية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتركيا، وهو طموح بن الباهية وهران الذي يبحث عن النجومية وتعويض السنوات التي فاتته بعد موسمين من العقوبة لم يداعب خلالها الكرة، ومن الممكن أن يترك أهلي جدة السعودي لتحقيق حلمه في تخليد اسمه في بطولة أوروبية قوية. وفي هذا الشأن تقدّمت إدارة نادي قلعة السرايا التركي بِعرض، لِانتداب الدولي الجزائري في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان يوسف بلايلي (28 سنة) مع نادي الأهلي السعودي بِعقد، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

ويعد يوسف بلايلي أحد الأسماء البارزة في صفوف الأهلي السعودي هذا الموسم، حيث شكل خط هجوم ناري مع السوري عمر السومة والرأس أخضري دجانيني تفاريس، وانضم بلايلي لصفوف الأهلي قادما من الترجي التونسي في الصيف الماضي، حيث وقع على عقد يمتد حتى جوان 2022، وجاءت هذه الصفقة بعد أن تألق اللاعب مع الخضر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي توج بها، وخاض بلايلي مع الأهلي 13 مباراة في الدوري السعودي منها 12 أساسي ومباراة واحدة كان احتياطيا فيها حيث سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما شارك في 3 مباريات بكأس الملك وسجل هدفين.

 

 

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