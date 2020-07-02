قلعة السرايا التركي يريد انتداب يوسف بلايلي

ج.ن

بدأ الحديث مؤخرا عن احتمال عودة نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، إلى القارة العجوز بعد تجربته القصيرة مع نادي أونجي منذ سنوات، حيث هناك اهتمام كبير توليه له فرق أوروبية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتركيا، وهو طموح بن الباهية وهران الذي يبحث عن النجومية وتعويض السنوات التي فاتته بعد موسمين من العقوبة لم يداعب خلالها الكرة، ومن الممكن أن يترك أهلي جدة السعودي لتحقيق حلمه في تخليد اسمه في بطولة أوروبية قوية. وفي هذا الشأن تقدّمت إدارة نادي قلعة السرايا التركي بِعرض، لِانتداب الدولي الجزائري في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان يوسف بلايلي (28 سنة) مع نادي الأهلي السعودي بِعقد، بدأت مدّته صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.