قفة رمضان تجر رئيس بلدية الابيض و03 من نوابه الى قاضي التحقيق

أستدعى قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بشلف مدير بلدية الأبيض مجاجة بمعية 03 من نوابه للتحقيق اليوم الثلاثاء في قضية فساد تخص أموال قفة رمضان لسنة 2019 .

هذا وكان رئيس بلدية الأبيض مجاجة ونوابه على موعد مع التحقيق يوم الأحد لكن تم تأجيل الملف لانشغال قاضي التحقيق بملف فساد مصنع الاسمنت لوادي سلي ، هذا وحسب مصادر مقربة بالملف فان تحريك القضية التي حققت فيها فصيلة البحث والتحري للدرك الوطني جاءت من قبل مواطنين تم إقصائهم من القفة والذين احتج المئات منهم أمام مقر البلدية على خلفية وجود أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وآخرون يقيمون خارج إقليم ولاية شلف وهو الأمر الذي وقفت عليه عناصر الدرك الوطني إبان تحقيقاتها ، وأحالت الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير .

محمد بن ترار