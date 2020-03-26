قطع الكابل البحري الدولي لمدة أسبوع .. هذه توضيحات شركة اتصالات الجزائر

كشف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد انور بن عبد الواحد، اليوم الأربعاء في تصريح لوأج أنه سيتم قطع الكابل البحري الدولي للألياف البصرية SMWE4 الذي يربط الجزائر عبر عنابة يوم 02 أبريل المقبل لمدة 7 أيام من طرف المجموعة (كونسورتيوم) الذي تسيره، مؤكدا أن الشبكة الوطنية للأنترنت لن تتضرر بذلك.

وأوضح بن عبد الواحد أن الكونسورتيوم الدولي الذي يضم 16 دولة قد أعلن عن قطع الكابل لمدة 7 أيام ابتداء من 2 أبريل المقبل من أجل تزويده بمعدات جديدة. وسيمس الانقطاع الجزائر الموصولة بهذا الكابل الرابط بين عنابة ومرسيليا دون أن تتضرر كثيرا الشبكة الوطنية للأنترنت”.

وكشف الرئيس المدير العام عن عدم جاهزية الكوابل الجزائرية الأخرى ك”أورفال” الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران ومدينة فالنسيا الإسبانية وميديكس”” الذي يربط من مدينة عنابة الشبكة الوطنية للألياف البصرية بالشبكة الدولية الرابطة بين الولايات المتحدة الامريكية وآسيا عبر حوض المتوسط، بحيث سيكون متوفرا خلال شهرين تقريبا”.

وطمأن بالقول “لن يحس مستخدم الأنترنت الجزائري بأي تذبذب في التدفق خلال هذه الفترة (أسبوع ابتداء من 2 أبريل)”.