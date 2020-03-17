قطر تمنع جزائريين من دخول أراضيها بسبب إجراءات “كورونا”

منعت السلطات القطرية بمطار “حمد” الدولي، جزائريين من العبور بسبب الإجراءات التي فرضتها حكومة الدوحة احترازا من “كورونا”، حيث ما يزالون عالقين منذ ليلة الاثنين 16 مارس إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وقالت سفارة الجزائر بالدوحة، إنها قامت بالإجراء اللازم بخصوص وضعية بعض الجزائريين العالقين بمطار “حمد” الدولي، منذ وصولهم ليلة الاثنين 16 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة ليلا، على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية رقم 1380 القادمة من الجزائر، والذين تم منعهم من الدخول إلى الدوحة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة قطر للحد من تفشي فيروس “كورونا”.

وأوضحت السفارة، أن أعضاء منها توجهوا فجر اليوم الثلاثاء، إلى المطار واجتمعوا مع نائب مدير منافذ مطار “حمد” الدولي، الذي أفاد برفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كما قامت السفارة بإبلاغ السلطات الرسمية في الجزائر ممثلة في وزارة الخارجية وتمت إحاطتهم بكامل التفاصيل، وتم تنصيب خلية بإشراف السفير شخصيا لإيجاد المعالجة المناسبة له.