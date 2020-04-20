قطب فلاحي واعد بامتياز يعاني

يعاني محيط “البرقجية” الواقع بالولاية المنتدبة المغير بالوادي ، من مشاكل عديدة لعل أبرزها عدم الاستفادة من قرارات التسوية حيث عدد كبير من الفلاحين لا يملكون قرارات التسوية يعملون بشكل عشوائي

و كشف عدد من فلاحي البرقجية التي تبعد بحوالي 25 كيلو متر غرب الولاية المنتدبة في تصريح لهم مع يومية “الوسط” عن عدد من هذه المشاكل ، فرغم أن منطقتهم تمتاز بخصوبة تربتها إضافة إلى المساحات الصالحة للزراعة إذ زرعت السنة الماضية بمادة الجزر وكذا القمح و الشعير و أعطت نتائج باهرة ، و هذه المحاصيل الزراعية مسقية حاليا بالطرق البدائية أو عن طريق الرش المحوري أو السقي بالتقطير إلا أن غالبيتهم لم يستفاد من قرارات الاستفادة .

فأنهم سيحولون المنطقة إلى قطب زراعي هام في منطقة وادي ريغ ليس هدا فحسب بل الجنوب ككل ، أما عن باقي العوائق التي تقف حائلا دون تحقيق قفزة نوعية في مجال النشاط الفلاحي بمنطقة “البرقجية” و تحويلها إلى قطب اقتصادي زراعي، فذكروا عددا من المشاكل في مقدمتها مشكلة ضعف آليات التسويق إذ أن منتجاتهم من الخضر والحبوب و التمور تواجه صعوبة كبيرة خاصة ما تعلق بالتسويق و بحسب الفلاحين، فإن هذا الإشكال يطرح بحدة في كل مرة نظرا لعدم وجود جهة تتكفل بالتسويق الداخلي، إضافة إلى انعدام فرص التصدير نحو الخارج، ما أدى بالفلاح إلى التنقل بالمنتجات سعيا لبيعها في الأسواق المحلية بالتجزئة أو بالجملة و إلى تجار الخضر و الفواكه .

كما أوضحوا بأنهم يعانون من صعوبة الحصول على الأسمدة الكيماوية اللازمة إذ وجدوا أنفسهم مجبرين على استعمال المواد العضوية المشكلة من فضلات الحيوانات فقط، نظرا لارتفاع أسعار الأسمدة في السوق السوداء مقارنة مع التي تباع بها الأسمدة الكيماوية بمؤسسة أسميدال الموجودة بعنابة.

و أمام هذا الوضع طالب فلاحو المنطقة الشركة اسميدال بفتح مركز لها بولاية الوادي أو بسكرة لحل هذا المشكل، كما أشار فلاحو البرقجية إلى الصعوبات التي يجدونها من اجل الحصول على البذور المدعمة من الدولة ,و انعدام مخابر للتحاليل و المتابعة الفلاحية ، و كذا انعدام آلات الحصاد و الحرث بالمنطقة و أرجع هؤلاء سبب هذه النقائص لغياب التعاونيات الخاصة بهم و التي تشرف على مراقبة و مساندة الفلاحين في كامل مراحل عملية الزرع.

نجاة ،ح