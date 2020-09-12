قطاع الري يخبط في أوضاع كارثية

سد فرقوق أصبح مهددا بالجفاف

كشف وزير الموارد المائية براقي ارزقي خلال لقائه مع فلاحي المحمدية وسيق، في ولاية معسكر، للاستماع إلى انشغالاتهم على خلفية الاحتجاجات المتكررة حول مشاكل مياه السقي والشرب انطلاق من سد فرقوق الذي أصبح مهددا بالجفاف بعدما تبين فشل الأشغال القائمة سابقا ومعه تهديد حقول سهل هبرة بالمحمدية وسيق بالجفاف أن وضعية القطاع كارثية نتيجة تأخر الأشغال فيما يخص مياه الشرب وقنوات الصرف الصحي وسقي المحاصيل الفلاحية.

هذا وأشار الوزير أنه وقف على تجاوزات كبرى في قطاعه الذي تحول إلى مركز لنهب المال العام والمشاريع الفاشلة ما أدى إلى به في البداية إلى تطهير القطاع من 14 مديرا ولائيا و العديد من المسؤولين الذين سيدفعون ثمن أخطائهم وأنهم سيحالون على العدالة بعدما تبين أن أخطائهم هي التي تسببت في انهيار قطاع الري بالجزائر ، واليوم يحتاج إلى عزيمة كبيرة لتجاوز النقائص وبداية إقامة مشاريع للقضاء على العطش والجفاف وحماية الثروات الفلاحية مؤكدا أن قطاعه سيرافق الفلاحين لإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم خاصة في مجال السقي ومراجعة القرارات السابقة واستدراك ما يمكن استدركه بغية تحسين أداء الري والمحافظة على المياه من خلال حسن استغلالها بالاعتماد على الطرق العلمية.

محمد بن ترار