قطاع الثقافة يعمل على خريطة طريق جادة وواقعية

قالت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة إن قطاعها “يعمل على خريطة طريق جادة وواقعية” لإصلاح المنظومة المسرحية بإشراك جميع المسرحيين.

و قالت

“الجزائر ستشق طريقها نحو جمهورية جديدة تتبنى القطيعة مع كل السلوكات والثقافات البائدة”

وأوضحت بن دودة في حفل تكريم أعضاء مسرحية “جي بي أس” المتوجة مؤخرا بجائزة القاسمي لأحسن عرض مسرحي عربي- أن تحقيق هذه الخريطة لن يكون “إلا باشراك جميع الكفاءات في ظل الشفافية والثقة”.

وأضافت في هذا الإطار أن قطاعها “سيفتح باب الحوار واسعا من خلال جلسات” تضم الفنانين والمهتمين بالمسرح قصد “تشخيص المرض وتجاوزه”.

وأوضحت الوزيرة أنها ستقف إلى جانب المسرحيين لـ “تحرير المسرح من الأمراض البيروقراطية وسوء التسيير ..” التي “فتحت الباب أمام الرداءة التي همشت المبدعين الحقيقيين” على حد قولها.

كما وعدت بأن يكون باب الوزارة “مفتوحا مادامت هناك إرادة” عبر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن تشق الجزائر “طريقها نحو جمهورية جديدة” تتبنى “القطيعة مع كل السلوكات والثقافات البائدة”.