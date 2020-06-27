قطاعات الطاقة النقل والصحة على طاولة تبون اليوم

يعقد مجلس الوزراء صباح الأحد اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لمناقشة عديد ملفات الساعة منها الصحة والطاقة والأشغال العمومية حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية

وجاء في البيان ان مجلس الوزراء يعقد الاحد اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض تهم قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصحة وهو اول اجتماع بعد التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية الأسبوع الأخير ومس بعض القطاعات منها النقل ورياضة النخبة وكذا الطاقة التي تواجه عديد التحديات الوطنية والإقليمية والدولية جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية انكماشها بسبب جائحة كورنا التي تضرب العالم