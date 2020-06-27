قطاعات الطاقة النقل والصحة على طاولة تبون اليوم

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عن الوسط الجزائرية 931

يعقد مجلس الوزراء صباح الأحد اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لمناقشة عديد ملفات الساعة منها الصحة والطاقة والأشغال العمومية حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية
وجاء في البيان ان مجلس الوزراء يعقد الاحد اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض تهم قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصحة وهو اول اجتماع بعد التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية الأسبوع الأخير ومس بعض القطاعات منها النقل ورياضة النخبة وكذا الطاقة التي تواجه عديد التحديات الوطنية والإقليمية والدولية جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية انكماشها بسبب جائحة كورنا التي تضرب العالم

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