قصف “تحذيري” مغربي لمُنقّبين موريتانيين عن الذهب شمال موريتانيا

وكالات– تعرض منقبون موريتانيون لقصف تحذيرى من الجيش المغربي اليوم الأربعاء عندما اقتربوا من الجدار الرملي الذي يقيمه المغرب حول الاراضي التي يسيطر عليها من الصحراء الغربية.

وقال مصدر مسؤول إن سيارات المنقبين عن الذهب السطحي تعرضت لقصف “تحذيري” من الوحدات المغربية المنتشرة على طول الجدار الرملي قرب مدينة “بئر أم أكرين” (أقصى شمال موريتانيا) بعد أن دنت سياراتهم من مناطق قريبة من الجدار يعتقد المنقبون أنها تحتوي على كميات من الذهب كانوا يعتزمون التنقيب عنها.

ولم يصب أي من المنقبين الموريتانيين في القصف حسب نفس المصادر. وهذا هو ثاني قصف مغربي لأهداف موريتانية داخل الأراضي الموريتانية منذ اندلاع القتال بين مقاتلي جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) والجيش المغربي بعد أزمة معبر ” الكركارات”.

وقصف الجيش المغربي الشهر الماضي دورية عسكرية للجيش الموريتاني داخل الاراضي الموريتانية دون وقوع إصابات وتمت تسوية الحادث وديا.