قسوم: هناك أعداء في الخفاء.. ويجب رفع درجة الوعي

أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم، إن الإستقلال الوطني ليس فقط عملة وعلم، بل قيم ومبادئ ووفاء.

وقال قسوم، في كلمة له خلال فعاليات تكريم المجتمع المدني النشط في المجال التضامني أثناء جائحة كورونا، بالمتحف الوطني للمجاهد: “تخلصنا من العدو الواضح، لكن هناك أعداء في الخفاء، لذا وجب رفع درجة الوعي”.

وأضاف ذات المتحدث، إن الهبة الوطنية صاحبها وعي من مختلف المجالات، مؤكدا أننا نحتاج إلى المزيد من التضامن.

وأشار قسوم، إلى أن التضامن كان من جزائريين من كل أنحاء العالم، وأنه وبفضل هذه التعبئة والسعي، سنقضي على كورونا.