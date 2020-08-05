قسنطينة: توقيف قاصر إثر اعتداءها على شاب بسلاح أبيض وتحديد هوية المعتدي على رجل وسلبه وثائقه

أعلنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، عن توقيف قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، إثر اعتدائها على شاب يبلغ من العمر 27 سنة بسلاح أبيض، كما أوضحت أنه يجري التحقيق في جريمة أخرى بعد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اعتداء شاب بسلاح أبيض “سيف” على رجل بعد سلبه وثائقه.

تفاصيل الجريمة الأولى، حسب بيان أمن قسنطينة، تعود إلى تعرض شاب يبلغ من العمر 27 سنة لاعتداء بسلاح أبيض من قبل فتاة بشارع “مصطفى عواطي”، أين تم توقيف المعنية وهي قاصر ذات 17 سنة تم تحويلها لفرقة حماية الأشخاص الهشة وسمعت أقوالها بحضور ولي أمرها، وتم نزع السلاح الأبيض منها “كيتور”، مع تحويل الضحية إلى المستشفى.

فيما يخص الجريمة الثانية، والتي تتعلق بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شابا يحمل سيفا ويفترض أنه سلب وثائق لشخص آخر، فقد تم مباشرة فتح تحقيق حول الفيديو أين تم التأكد من مكان التصوير بحي الضريح بماسينيسا. كما تم تحديد هوية الأشخاص ويتم العمل على القضية وفق الإجراءات القانونية المخولة بالتنسيق مع النيابة المختصة.