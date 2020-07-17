قريشي يفتح النار على رئيس “الفاف” بسبب لقب البطولة

ج.ن

وجه مدير القطب التنافسي شباب بلوزداد توفيق قريشي، انقادات لاذعة للمكتب الفدرالي التابع للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على خلفية القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير بتأجيل حسم مصير الموسم الحالي وهوية البطل إلى غاية عقد الجمعية العامة.

وفي السياق ذاته، أكد قريشي أن قرار المكتب الفيدرالي بعقد جمعية عامة للفصل في مصير الموسم الجاري، جاء بسبب تأثره بتصريحات رئيس الفاف خير الدين زطشي، وعدم رغبته في الامتثال للقوانين المعمول بها دوليا بمنح اللقب لمتصدر الترتيب شباب بلوزداد، وقال “أعتقد أن تصريحات خير الدين زطشي، بعدم منح اللقب لشباب بلوزداد، أثرت سلبا على أعضاء المكتب الفيدرالي، وجعلتهم غير قادرين على اتخاذ قرار نهائي”، وأضاف “صراحة، من المجحف إعلان موسم أبيض دون منح شباب بلوزداد لقب البطولة، هذا الأمر يعتبر عقوبة بالنسبة لنا، وسنفعل المستحيل لندافع عن حقنا”، وختم قريشي “البعض هاجم أنصارنا واتهمهم بتنظيم مسيرة خلال فترة الحجر الصحي للمطالبة باللقب، وهذا الأمر خاطئ، فأنصارنا احتفلوا بذكرى تأسيس النادي فقط”.

هذا وأكد قريشي في تصريحات إعلامية جديدة له حول قضية منح اللقب لفريقه من عدمه، بأن الفقرة الثانية من المادة 80 تؤكد بأن الفريق الأكثر حصادا للنقاط في البطولة من حقه التتويج باللقب، وهو ما ينصف فريقه على حد قوله، كون أن الشباب يحتل صدارة الترتيب لوحده ولا يتقاسمها مع أي فريق .

هذا وكتر الحديث اليوم على القرار الذي سيفسر عنه المكتب الفدرالي وكذلك الحرب الإعلامية التي أطلقها كل من رئيس المولودية ألماس والذي اعتبر منح ذرع البطولة لأبناء لعقيبة إهانة، إضافة لرئيس شبيية القبائل شريف ملال الذي رفض رفضا قاطعا منح اللقب لأي كان وأكد استعداد فريقه لمواصلة البطولة.

ومن جانبه، أكد المكلف بالإعلام لدى الفاف صالح باي عبود، أن إمكانية منح لقب البطولة الوطنية لفريق شباب بلوزداد، يبقى خيارا مطروحا على طاولة الفاف، وسيكون في حالة واحدة وهي إجماع جميع فرق الرابطة المحترفة الأولى على منح اللقب لشباب بلوزداد ، حيث قال “نحتاج لموافقة الأغلبية على هذه الفكرة، لأننا غير قادرين على تلبية رغبات الجميع دون إستثناء”، الشيء الذي يعني أن منح اللقب بشكل رسمي لشباب بلوزداد سيكون في حالة تصويت أغلبية رؤساء الفرق وأعضاء الجمعية العامة على ذلك.