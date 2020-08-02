قريشي يتفق مع أمير سعيود على البقاء

شباب بلوزداد

ج.ن

أوضحت مصادر مقربة من بيت شباب بلوزداد، أن الإدارة بقيادة مدير القطب التنافسي توفيق قريشي، قد أغلقت ملف صانع الألعاب أمير سعيود، الذي ترسم بقاؤه في “العقيبة”، بعدما تحدثت بعض الأطراف عن رغبته في الرحيل للاحتراف في البطولة التونسية، بعد العروض التي قدمت إليه شهر جويلية الماضي، وحتى في الخليج بعد أن كان محل اهتمام العديد من أندية الدوري السعودي التي دخلت في اتصالات جادة معه في الفترة الأخيرة.

المصادر ذاتها أكدت أن توفيق قريشي، اتفق مع سعيود على البقاء، كما سيوقع اللاعب على عقد جديد مع النادي لموسمين إضافيين، وهو الذي ينتهي عقده مع النادي صيف 2021، في الوقت الذي تجدر فيه الإشارة إلى أن الرجل الأول بالعارضة الفنية الفرنسي فرانك دوما، كان قد شدد على إدارة “السياربي” الاحتفاظ بسعيود، لاسيما وأن الفريق مقبل على اللعب على ثلاث جبهات الموسم المقبل.