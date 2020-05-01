قرية دزيوة ببلدية العالية تعاني التهميش

يشكو قاطني قرية دزيوة ببلدية العالية بدائرة الحجيرة التابعة لولاية ورقلة ، غبن وتهميش على جميع الأصعدة وحلول مؤجلة في ظل الصمت الغير مبرر من طرف السلطات المحلية.

ناشد سكان قرية دزيوة الواقعة 120 كلم عن مقر بلدية العالية في تصريح لهم مع يومية”الوسط” والي ولاية ورقلة أبوبكر الصديق بوستة بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية لرفع التهميش والإقصاء الممنهج بالرغم أنها محسوبة من مناطق الظل لم تكفي سكان المنطقة العزلة ليعانو الأمرين بسبب تأخر انجاز أقسام لتدريس أبنائهم والتي حرموا من الدراسة بسبب تأخر انجاز المشروع الذي يظل متوقفا لأسباب مجهولة و غياب تام للمسؤولين لذا يناشدون الوالي التدخل العاجل واتخاذ إجراءات صارمة.

وفي انتظار تدخل جاد من صناع القرار تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بإحصاء مناطق الظل و التكفل بانشغالات سكانها بتطبيق مبدأ حسب الأولويات و الإمكانات المتاحة.

وقد توعد سكان الجهة سالف ذكرها بالتصعيد من لهجة الاحتجاجات في حالة ما لم تجد مطالبهم اذانا صاغية، مطالبين والي الولاية ببرمجة لهم زيارة ميدانية للوقوف على أمهات المشاكل التي يكابدونها ، ومما يحز في نفوس محدثونا هو الأغلفة المالية الضخمة المرصودة للتكفل بانشغالات الجبهة الاجتماعية حسب الأولويات والإمكانات المتاحة ،ليذهب بعدها البعض الآخر من محدثنا إلى ابعد من ذلك عندما أكدوا بان قوافل المنتخبين لا يعرفون قريتهم سوى في المواعيد الانتخابية اين يقدمون لهم وعود عسلية سرعان ما تتلاشى.

أحمد بالحاج