قرعة رابطة الأبطال قد تضع المولودية والشباب في مجموعة واحدة

ج.ن

حسم مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” الجدل المثار بشأن وجود اتجاه يمنع وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة بمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية.

ويقيم الاتحاد الإفريقي “كاف” قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة .

وأكد المصدر أن كافة التقارير التي تشير إلى وجود إتجاه داخل الكاف لمنع وقوع فريقين من نفس البلد معا لا أساس له من الصحة مشيرا إلى أن القرعة تقام وفقا لتصنيف المستويات فقط لا غير كما كان عليه الأمر في السنوات الماضية .

ووفقا للنتائج السابقة من بطولات دوري الأبطال والكونفيدرالية، ننشر مؤشرات تصنيف المستويات الخاصة بدور المجموعات قبل إقامة القرعة بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة .

التصنيف الأول:

الأهلي المصري – مازيمبي الكونغولى – الوداد المغربي – الترجي التونسي .

التصنيف الثاني:

الزمالك – صن داونز بطل جنوب إفريقيا – حوريا كوناكري الغينى – فيتا كلوب بطل الكونغو.

التصنيف الثالث:

الهلال السودانى – بترو أتلتيكو الأنغولي– سيمبا (تنزانيا) – مولودية الجزائر.

التصنيف الرابع:

المريخ السودانى – كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا – توينجيت السنغالي- شباب بلوزداد .

وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية وقوع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في مجموعة واحدة خاصة وأن العميد في المستوى الثالث والشباب فى المستوى الرابع .