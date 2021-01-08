قرعة المنافسات الإفريقية لم ترحم الأندية الجزائرية

ج.ن

يواجه فريق شبيبة القبائل نظيره الملعب المالي وهذا لحساب الدور الـ16 من كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي كشفت عنها قرعة أجريت ظهر الجمعة.

من جانبه، يواجه ممثل الجزائر الثاني في المنافسة وفاق سطيف، نظيره أشانتي كوتوكو الغاني لحساب الدور نفسه.

وتقام جولة الذهاب يوم 14 فيفري ، بينما تجرى مواجهات الإياب يوم 21 من الشهر ذاته. وتجرى بعد ذلك قرعة خاصة بدور المجموعات.

وبالنسبة لرابطة أبطال إفريقيا، أوقعت قرعة دور المجموعات، بطل الجزائر فريق شباب بلوزداد بالمجموعة الثالثة رفقة تيبي مازامبي الكونغولي، ما ميلودي صانداوز الجنوب إفريقي والهلال السوداني.

من جانبه اصطدم ممثل الجزائر الثاني في دوري أبطال إفريقيا، فريق مولودية الجزائر بكل من الترجي التونسي، الزمالك المصري تانغاث السينيغالي.

وتلعب الجولة الأولى يومي 12 و13 فيفري المقبل.

وفيما يلي توزيع الفرق على المجموعات الأربع بحسب القرعة:

المجموعة الأولى: الأهلي ( مصر)، فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)،سيمبا ( تنزانيا) المريخ ( السودان)

المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، الهلال (السودان)، شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي ( المغرب)،حوريا (غينيا)، بيترو أتليتيكو (أنغولا)، كايزر شيفس ( جنوب إفريقيا)

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس)، الزمالك (مصر)، مولودية الجزائر، تونغيت (السنغال).