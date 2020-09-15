قراوي يجدد عقده لموسمين مع وفاق سطيف

ج.ن

وافق وسط الميدان أمير قراوي، على تجديد عقده لموسمين إضافيين مع الوفاق، بعد أن وافق على التخفيض من مطالبه المالية مقارنة بالموسم الفارط، حيث وجدت الإدارة تفهما كبيرا من طرف اللاعب السابق لمولودية الجزائر، الذي عبر في تصريح مصور لحساب الوفاق على الفيسبوك، عن فخره لتجديد عقده مع فريق القلب، مؤكدا انه كان يرغب منذ أشهر في تجديد عقده.

واعترف أمير قراوي، بأن حبه لالوان فريق النسر الاسود دفعه للتنازل عن أمواله من أجل الاستمرار معه، وقال قراوي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فخور بتجديد عقدي مع وفاق سطيف الكل يعرف أنني أحب هذا الفريق منذ صغري، لقد، قبلت التنازل عن مستحقاتي المالية التي أدين بها منذ سنتين، كما وافقت على تخفيض راتبي من أجل البقاء”، وأضاف: “تلقيت عروضا من اربعة أندية، لكني كنت صريحا معهم وأبلغتهم بأنني سأقبل التفاوض معهم، حال عدم اتفاقي مع إدارة وفاق سطيف التي كانت المفاوضات معها سهلة لأنه كانت هناك رغبة متبادلة من الطرفين”، وأثنى قراوي (33 عاما) على المدرب التونسي نبيل الكوكي مدرب الوفاق وعلى زملائه في الفريق وكذلك الجماهير، الذين طلبوا منه الاستمرار مع النادي، من جهة أخرى، أكد قراوي بأن وفاق سطيف سينافس على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل، داعيا إلى التعاقد مع لاعبين بوسعهم مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.