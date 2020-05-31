قرار وزاري مشترك لتعيين ضباط الشرطة القضائية

وقع الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، أمس، على قرار وزاري مشترك بين وزارتي الدفاع، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، يقضي بتعيين ضباط الصف في الدرك الوطني، بصفتهم ضباط الشرطة القضائية.

وقد صدر هذا القرار، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يعتبر أول قرار يمضيه غريس، بعد توسيع صلاحياته إلى بعض الصلاحيات الخاصة بوزير الدفاع الوطني.

حيث مثل اللواء عبد الحميد غريس، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، في توقيع القرار الوزاري المشترك، وذلك بعد توسيع صلاحياته، بقرار من رئيس الجمهورية نفسه، في مرسوم رئاسي، صادر بتاريخ 8 أفريل 2020، بات من خلاله للأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في حدود صلاحياته، وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات، بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

مريم خميسة