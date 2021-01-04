قرار قضائي أخر يقضي بايداع وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت

أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد، قرار أخر يقضي بإيداع ثان وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت الحبس المؤقت، بتهمة تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات مزايا غير مستحقة.

ويعود الملف الذي أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، هذا القرار إلى فترة تولي المتهمة جميلة تمازيرت منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية اقروديف، وكانت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر قبلت يوم 8 ديسمبر الفارط إستئناف وكيل الجمهورية، واصدار قرار بإيداع الوزيرة الحبس المؤقت. وتتابع وزيرة الصناعة السابقة ، بتهمتين اولها تبديد أموال عمومية، وكذا منح امتيازات غير مستحقة لمجمع امنهيد التابع للأخوة شلغوم في مشروع شراكة لإنجاز مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع امنهيد في ولاية البويرة , كما تم اصدار في وقت قرار إيداع صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في قضية مطاحن قروصو، والتي تورطت فيها سنة 2014، أين تم تفكيك عتاد بقيمة 78 مليار وبيعه كخردة لنفس المؤسسة الوطنية للاسترجاع.

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