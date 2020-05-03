قرار غلق المحلات حكيم وصائب

نشجع توزيع مسودة الدستور

معنيون بحملة التبرع لمجابهة وباء كورونا

إعادة بناء المنظومة الصحية أولوية عاجلة بعد ذهاب الوباء







ثمن نائب رئيس حركة البناء أحمد الدان قرار غلق جميع المحلات و النشاطات التجارية المرخصة مؤخرا، معتبرا بأن بالغلق للمحلات التجارية التي لا تستدعيها الضرورة هو قرار حكيم والإسراع في رفع الحجر ستكون له أخطار كبيرة، متوقعا زوال الوباء قريبا إذا رجعت الولايات إلى صرامة الحجر الصحي مع التكفل بالمواطنين المتضررين في أنشطتهم الاقتصادية بشكل متزن على حد قوله .





* تعليقك على قرار عودة الغلق للمحلات و النشاطات التجارية ؟



ما يتعلق بقرار إعادة غلق المحلات التجارية التي لاتستدعيها الضرورة هو قرار حكيم والإسراع في رفع الحجر ستكون له أخطار كبيرة، فارتفاع نسبة المصابين بوباء كورونا جاء نتيجة التسرع وعدم الانضباط بقواعد الحذر والاحتياط الصحي لدى المواطنين، و أعداد الوفيات صارت كبيرة تستدعي الحزن عليهم أكثر من التنافس على ملابس العيد او حلويات رمضان.





رئاسة الجمهورية توزع مسودة الدستور خلال أيام..ما موقفكم ؟





توزيع مسودة الدستور كان يفترض أن يتم منذ مدة لأن فرصة دراستها ومناقشتها وسط الطبقة السياسية لا تتعارض مع الحجر الصحي ، بل إن التفرغ لها صار متاحا بالنسبة العديد من الجهات المعنية بها، وحتى الردود الحزبية عليها لا تؤثر على الحجر الصحي ولكن الرئيس قرر تأجيلها في اعتقادي لان الأولوية الوطنية صارت تتعلق بالجانب الصحي المواطنين ، ونحن نشجع توزيعها الآن ولدينا العديد من المقترحات المتعلقة بالدستور الذي يبني الجزائر الجديدة ستقدمها الحركة إن شاء الله، ونحن نتوقع زوال الوباء قريبا إذا رجعت الولايات إلى صرامة الحجر الصحي مع التكفل بالمواطنين المتضررين في أنشطتهم الاقتصادية بشكل متزن ، ومع زوال الوباء تكون الطبقة السياسية قد انتهت دراية الوثيقة وتقديم مقترحاتها .





تقييمك لسياسة الدولة في مجابهة أزمة كورونا؟



أعتقد أن الشعب الجزائري كان بإمكانه أن يتجنب الكثير من الانعكاسات السلبية الوباء لو أسرعنا بالإجراءات الضرورية ولو كانت لمؤسسات الصحة والوقاية خطط استباقية لأن الحكومة جديدة ولكن مؤسسات الدولة قديمة ، ومع ذلك يمكن القول أن هناك تعاون و تتضافر بين مختلف الجهود وهناك حضور رسمي سواء من الرئيس أو من الحكومة أو من المجتمع المدني والاعلام ، وهذا ما يعكس الخوف الحقيقي من الوباء وتحمل المسؤولية أمامه ومع ذلك نقول أن إجراءات فتح بعض المحلات والأنشطة التجارية دليل على الأزمة المالية وليس دليلا على الحاجة الاجتماعية، كما أننا مازلنا ننتظر إجراءات تخص القطاعات الكبرى مثل التربية والشؤون الدينية والإدارة لان المصالح المعطلة كثيرة ولها وانعكاساتها المستقبلية.





كيف ترى دور المجتمع المدني في الأزمة الراهنة ؟





المجتمع المدني مازال عندنا يعاني من أثقال المرحلة السابقة ولكن الكرم والروح الوطنية عند الإنسان الجزائري عوضا نقص أداء المنظمات التي ينتظر منها تطوير منظومات عملها في مواجهة الطوارئ.، وللأسف أن الأزمة الاقتصادية تزامنت مع الوباء وتزامن مع وضع انتقالي في البلاد نحو جزائر جديدة مما فرض بعض الإرباك.





* تعليقك على الإمكانيات التي ثم تسخيرها لمواجهة الوباء؟





الإجراءات التي عالجت بها الدولة وضع البلاد في الوباء كانت ضرورية ولكن مساعدات دول العالم لم تكن كافية، وللأسف العالم كله صار ببحث عن الخدمات ، وعرفنا الصديق الحقيقي في العلاقات الخارجية، وأظن أنه على الدولة أن تقرأ الدرس جيدا وأن تكون المنظومة الصحية أولوية عاجلة ونتمنى أن تقوم الدولة بتحويل عشرات السجون التي بنتها العصابة إلى مستشفيات لان العدالة الحقيقية لا تحتاج إلى السجون الكثيرة والعدل السابق للعقوبة يمنع الناس من اقتراف الجرائم.





* الطبقة السياسية شبه غائبة ألا يعتبر ذلك غريبا ومريبا؟





أظن أن حركة البناء الوطني كانت حاضرة بقوة وعلى كل المستويات وهي في صدارة الطبقة السياسية في البلاد كما أن المؤسسات السياسية في البلاد قامت بالعديد من الأدوار التي تحتاج إلى تثمين، والطبقة السياسية في الجزائر الجديدة ستشكل من جديد ويستخرج من رحم المجتمع وهناك سنرى طبقة سياسية قادرة على أداء الدور التضامني مع المواطن الذي تنتمي إليه وهذا يدفعنا للقول إن من لم يشعر بآلام الشعب وتهديدات المستقبل ينقصه الارتباط السياسي مع المواطن والموروث الحزبي القديم بالتأكيد سيتغير في الجزائر الجديدة.





* قرائتك حول تصريح رئيس الجمهورية بتبني نموذج اقتصادي بديل؟





البديل الاقتصادي عن النفط أصبح حتمية لا مفر منها وعلى الجميع أن بتعاون باتجاه انتقال اقتصادي آمن أو بالأحرى بأقل تكلفة،

والجزائر لا تزال قادرة على التحول الاقتصادي أن استطاعت إدارات شراكات اقتصادية إستراتيجية بعيدا عن تكرار أخطاء الفساد.







حاورته : إيمان لواس



