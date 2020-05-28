“قرار رفع الحجر الصحي ليس سهلا وعلى المواطنين تغيير سلوكياتهم”

أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة، البروفيسور إسماعيل مصباح، اليوم الخميس، أن قرار رفع الحجر الصحي ليس سهلا وأنه بيد السلطات العليا للبلاد.

وأوضح إسماعيل مصباح لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه يتعين على المواطنين أن يعوا أن قرار رفع الحجر ليس سهلا وأنه يجب أن يتماشى مع التدابير الوقائية، مؤكدا على ضرورة تغيير الأفراد لسلوكياتهم.

وفي سياق ذي صلة أكد البروفيسور مصباح، أن الجزائر متمسكة بقرار استعمال البروتوكول العلاجي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” ، والذي أعطى فعالية حسبه.

ونوه إلى أن قرار منظمة الصحة العالمية الذي تحدث عن هذا البروتوكول ليس توصية لوقف استعماله، وإنما هي بحوث تجرى حول استعمال الكلوركين على المصابين الجدد