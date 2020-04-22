قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بخصوص إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

♦أعلنت رئاسة شؤون الحرمين اليوم، الأربعاء، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات، مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

♦وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إذ أن الهدف من الاختصار للتخفيف والحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين، مشيراً إلى أن الصلاة ستقتصر على المصليين لصلاة العشاء.

♦وأشار السديس ، في بيان، إلى أن كافة الإجراءات والتدابير ستُتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المُصليين، لافتا إلى تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، مبيناً أن الدعاء يُعد من أنجع الوسائل لكشف الباء.

♦وكانت وكالة الأنباء السعودية أعلنت أمس أن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.