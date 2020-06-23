قرار السعودية بخصوص الحج متوقع

* هذا مصير الحجاج الجزائريين الفائزين في القرعة

أكد رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريين، أمس، عدم تفاجئه من قرار اقتصار موسم الحج هذا العام، على المقيمين في المملكة العربية السعودية، لافتا أن جميع الفاعلين في قطاع الشؤون الدينية، كانوا يترقبون مثل هذا القرار الاستثنائي، خاصة بعد الإعلان عن انتشار الوباء بصورة ملفتة، ومخيفة في المملكة، مما أدى إلى غلق أبواب الحرمين الشريفين، في وجه المصلين، والتي لم تعاود استقبالهم، إلا قبل أيام قليلة فقط، بعد غلق دام 90 يوما.

وأشار حجيمي في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن الجهات المخولة في السعودية، قد دعت منذ فترة، الجهات الرسمية في العالم الإسلامي، لعدم التسرع في استكمال الإجراءات الخاصة بالحج، حتى إشعارها النهائي، بعد الارتفاع الخطير في المنحنى الوبائي في المملكة، حفاظا على سلامة الأرواح من مقاصد الشريعة، مضيفا أنه قرار منطقي ومقبول، في ظل هذا الوضع الصحي الحساس، حيث إن الحج كان متوقعا، أن ، يتم بحجاج الداخل، ومن هم مقيمين هناك، خصوصا أن الأمر كان منتظرا، أن يقتصر عليهم في أسوء الحالات، لكن المهم حسبه، أن الركن الديني سيتم، بكل شعائره من الوقوف بعرفات، والنحر وغيرها، داعيا بالمناسبة، الجهات المعنية أن يجدوا حلا، لمن كان مبرمجا للذهاب للحج، سواء بتقديم تعويض مادي، أو ما إلى ذلك، عسى المولى عز وجل أن يتقبل منهم اجتهادهم، الذي يصبو في مصلحة الأمة الإسلامية جمعاء.

في حين، لفت المتحدث، خلال حديثه مع “الوسط”، أن الجميع كان يأمل في أن يشارك في الحج، ولو من الدول قريبة، في أعمار مقبولة، وبتدابير احترازية عالية، لكن مع هذا استرسل قائلا: ” أهل مكة ادرى بشعابها، هم أعلم بأمورهم وتمكنهم وقدرة استيعابهم، تفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن ذلك”، أملا في أن يحظى الجميع السنة المقبلة بفرصة زيارة بيت الله، وإتمام الركن الخامس، من أركان الإسلام، ألا وهو الحج.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح، قد أعلن في وقت سابق، أن الحج لهذا العام، سيقتصر على الحجاج من داخل المملكة وفقط، ولا يوجد استثناءات في ذلك، كما أن أعداد الحجاج، لن تصل إلى عشرات الآلاف، مؤكدا أن المملكة وضعت خطط تنفيذية استثنائية، لحج هذا العام، من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتجنب الحشود الكبيرة، في تأكيد منه أن فريضة الحج ستكون آمنة وصحية، وتحافظ على السلامة، نافيا بالمناسبة، أي احتمال لمشاركة حجاج من الخارج، حتى لو أجروا فحوص كورونا، لافتا أنه قد تم تجهيز مستشفى متكامل، لأي طارئ في الحج، مع تطوير بروتوكولات طبية مخصصة لموسم الحج.

وبناء على ما سبق، أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أمس، بصفة رسمية إلغاء حج 2020 للجزائريين، قائلا: أن الجزائر تتفهم قرار المملكة السعودية، القاضي بحصر الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بسبب تفشي وباء كورونا، في تلميح منه أن الجالية الجزائرية في المملكة، هي من تمثل الجزائر في حج هذا العام، مؤكدا بخصوص مصير حجاج سنة 2020، ممن فازوا في القرعة، أكد عزوزة بأنهم سيؤدون مناسك الحج الموسم المقبل، بحول الله.

مريم خميسة