قرارات جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن التدابير الجبائية المتخذة لدعم المؤسسات المتضررة ماليا جراء جائحة كورونا

وجاء في بيان المديرية العامة للضرائب، الصادر يوم الاحد الماضي، أنه وفي “إطار تطبيق تدابير التيسير التي اتخذتها السلطات العمومية دعما للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين ماليا جراء الأزمة الصحية الحالية، سيتم إلغاء الغرامات و الزيادات و عقوبات التأخير المطبقة في حال الإيداع المتأخر للتصريحات و دفع الحقوق و الضرائب و الرسوم المتعلقة بها”.

وأضافت المديرية العامة للضرائب أن هذه التدابير تشمل الصريحات الشهرية المتعلقة بشهر فيفري 2020 وما يليه.

بالإضافة إلى التصريحات المتعلقة بالفصل الأول والثاني من نفس السنة.